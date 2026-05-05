Carolina Hurricanes otti NHL:n pudotuspelien toisella kierroksella voiton myös toisessa kohtaamisessa Philadelphia Flyersiä vastaan. Ottelun ratkaisseen 3–2-osuman iski jatkoajalla kotijoukkueen Taylor Hall.
Hurricanesin avausottelussa nollaama Flyers tuli toiseen peliin ryminällä. Jamie Drysdale vei ylivoimalla vieraat 1–0-johtoon neljän minuutin kohdalla, ja Sean Couturier tuplasi johdon vain 39 sekuntia myöhemmin.
Nikolaj Ehlers nosti Hurricanesin ylivoimalla maalin päähän vielä avauserässä, ja Seth Jarvis viimeisteli tasoituksen päätöserän puolivälissä.
Ensimmäistä jatkoerää ehdittiin pelata lähes 19 minuuttia ennen Hallin voittomaalia.
Voiton myötä Hurricanes on yhä ilman tappioita tämän kevään pudotuspeleissä.
Toisen kerran peräkkäin Ilman tehopisteitä jäänyt Hurricanesin suomalaistähti Sebastian Aho kerrytti joukkueensa hyökkääjistä eniten jääaikaa, yli 25 minuuttia. Flyers-pakki Rasmus Ristolainen pani 28 minuutillaan vieläkin paremmaksi. Hänen ainoaksi tilastomerkinnäkseen jäi kampitusjäähy toisessa erässä.
Sarja siirtyy seuraavien kahden ottelun ajaksi Philadelphiaan. Kolmas peli on ohjelmassa Suomen aikaa perjantain vastaisena yönä.