Viisi vuotta sitten vaimo pyysi Petriä valitsemaan päihteiden ja perheen välillä. Petri valitsi perheen.
Petri Elovaara aloitti työelämän 18-vuotiaana. Sitä seuraavat 20 vuotta osana työelämää olivat myös päihteet.
– Olin sillä tavalla ehkä erilainen, että en työaikana koskaan juonut tai käyttänyt mitään päihteita. Mutta sitten se työelämän ulkopuolinen elämä oli aina sitä päihteiden käyttöä, Elovaara kertoo Huomenta Suomessa.
Elovaara on ollut nyt viisi vuotta raittina. Raittius on vaikuttanut myös työntekoon.
– Kun raitistuin, yhtiökumppanini sanoi noin vuoden jälkeen, että on hienoa, Petri, kun nykyään, kun tulet aamulla töihin, niin ei tarvitse enää pelätä, että millä tuulella tulet töihin.
Petrin alkoholin käyttöön ei vuosiin puuttunut kukaan. Viimein vaimo laittoi stopin.
Vapaa-ajan päihteiden käyttö näkyykin usein myös seuraavana päivänä töissä.
– Kyllä se ihminen on hyvin äkkipikainen ja itsekeskeinen ja väsynyt. Pakolliset tehdään, mutta mitään ylimääräistä ei tehdä.