Miten alkoholin käyttö näkyy työelämässä? | MTV Uutiset

Kun Petri lopetti päihteiden käytön, yhtiökumppani helpottui: "Ei tarvitse enää pelätä" 15:20 Miksi etätyöt voivat olla huono juttu päihderiippuvaiselle? Haastattelussa Petri Elovaara ja työterveyshuollon erikoislääkäri Toni Vänni. Julkaistu 18 minuuttia sitten Hannakaisa Taskinen hannakaisa.taskinen@mtv.fi Viisi vuotta sitten vaimo pyysi Petriä valitsemaan päihteiden ja perheen välillä. Petri valitsi perheen. Petri Elovaara aloitti työelämän 18-vuotiaana. Sitä seuraavat 20 vuotta osana työelämää olivat myös päihteet. – Olin sillä tavalla ehkä erilainen, että en työaikana koskaan juonut tai käyttänyt mitään päihteita. Mutta sitten se työelämän ulkopuolinen elämä oli aina sitä päihteiden käyttöä, Elovaara kertoo Huomenta Suomessa. Elovaara on ollut nyt viisi vuotta raittina. Raittius on vaikuttanut myös työntekoon. – Kun raitistuin, yhtiökumppanini sanoi noin vuoden jälkeen, että on hienoa, Petri, kun nykyään, kun tulet aamulla töihin, niin ei tarvitse enää pelätä, että millä tuulella tulet töihin. Petrin alkoholin käyttöön ei vuosiin puuttunut kukaan. Viimein vaimo laittoi stopin.MTV Vapaa-ajan päihteiden käyttö näkyykin usein myös seuraavana päivänä töissä. – Kyllä se ihminen on hyvin äkkipikainen ja itsekeskeinen ja väsynyt. Pakolliset tehdään, mutta mitään ylimääräistä ei tehdä. Lue myös: Puolison retkahdus päättyi kuolemaan – Kati menetti miehensä alkoholille

Ulkomuoto voi hämätä

Päihdeongelmainen ei useinkaan itse näe ongelmaa. Niin oli Elovaarankin laita.

– Hyvin harvoin päihderiippuvainen myöntää itse sitä ongelmaansa. Syyt aina etsitään kaikesta muusta ympärillä, niin minäkin toimin.

Elovaaran toimintaan ei vuosiin puuttunut kukaan.

– Vaikka siellä oli monia sellaisia ylilyöntejä, että olisi voinut kyllä puuttua. Että tuli ihan tietoisuuteen, että tässä on päihteiden takia tapahtunut tiettyjä asioita.

Päihderiippuvaisen on usein vaikea myöntää ongelmaansa.

Ulkomuoto voi usein pettää. Niin oli Elovaarankin kohdalla.

– Mutta usein se ajatellaan niin, että kun työ sujuu, työ menee hyvin ja ihminen menestyy ja pukeutuu hienosti ja ajaa hienolla autolla ja laskut on maksettu, niin ei siellä voi olla taustalla mitään riippuvutta.

Vaimo pisti valitsemaan

Vuonna 2021 Elovaara löysi kuitenkin oman pohjansa, ja toipuminen pääsi alkamaan.

– Siinäkin vaiheessa itse asiassa kävi niin, että olisin vielä juossut karkuun, jos olisi ollut pakopääsy, mutta ei ollut. Oma vaimo sitten teki sen rajan, että siihen tuli sellainen Y-risteys, että nyt täytyy valita. Toisessa päässä on päihteet ja toisessa on lapset ja perhe. Siitä olen tietenkin vaimolleni kiitollinen ikuisesti.

28 päivää kestäneen hoidon aikana Elovaara ymmärsi, että kyse on sairaudesta.

– Se oli valtava helpotus.

Miten päihderiippuvaisen kulissit pysyvät pystyssä töissä? Mitä kävi, kun Elovaara itse puuttui työntekijänsä alkoholin käyttöön? Miten suomalaisten alkoholin käyttö heijastuu työelämään? Katso Elovaaran ja työterveyshuollon erikoislääkäri Toni Vännin haastattelu yllä olevalta videolta.