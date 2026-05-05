Suomeen valmistellaan alueellista matkailuveroa, joka mahdollistaisi kunnille uuden tavan saada lisätuloa matkailusta.

Valtiovarainministeriö on aloittanut veron lainvalmistelun. Matkailijavero on tyypillisesti lyhytaikaisen majoittumisen yhteydessä maksettava vero, joka on käytössä useissa EU-maissa. Sen tavoitteena on kattaa matkailusta kunnille aiheutuvia kustannuksia.

Vero herättää paljon tunteita puolesta ja vastaan. Turistien suosikkikohde Rovaniemellä valmistelua tervehditään ilolla.

– Rovaniemen kaupunki on suunniteltu noin 66 000 ihmisille ja infra on sen mukaista. Kun sinne sitten viime kautena saapui yli miljoona ihmistä, kyllähän se kuluttaa. Kaupunki on nähnyt matkailijaveron apuna siihen kulutukseen, mitä iso joukko ihmisiä alueella tekee, kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio toteaa.

Jos perhe maksaa Lapin matkasta 10 000 euron luokkaa, niin muutaman euron per yö verotus siinä valinnassa tuskin vaikuttaa. Jos kunnassa nähdään, että tästä on alueellista haittaa, niin eihän sitä silloin tarvitse ottaa käyttöön, Vainio jatkaa viitaten veron vapaaehtoisuuteen.

Yrittäjältä täystyrmäys verolle

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan toimitusjohtaja Timo Lappia vero sen sijaan ei ilahduta. Hän kommentoi tiedotteessa tuoreeltaan veron heikentävän Suomen kilpailukykyä.

Samoilla linjoilla on Viiden jälkeen -ohjelmassa vieraillut Rukakeskus Oy:n puheenjohtaja Ville Aho, joka pitää veroa iskuna nimenomaan kotimaisille matkailijoille.

– Jos hinnannousulla ei olisi väliä, tokihan ala olisi nostanut jo hintoja sen verran tässä vapaassa kilpailussa. Hotellien kannattavuus on todella heikko jo nyt, Aho toteaa.

Usein puhutaan (verosta), että eihän se ole kuin euro tai kaksi per vuorokausi. Jos ajattelee esimerkiksi kotimaista, viiden hengen perhettä, joka lähtee viikoksi Rukalle.