Lumi ja räntä tekevät ajokelistä huonon. Luvassa on myös voimakasta tuulta.

Lännestä saapunut matalapaine on tuonut Lappiin räntä- ja lumisateita. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin mukaan Lapissa voi lunta sataa yleisesti 5–10 senttiä.

Ajokeli voi olla Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla paikoin huono lumi- ja räntäsateen takia.

Myös tuuli saattaa voimistua matalapaineen eteläpuolella. Ilmatieteen laitos arvioi, että kovimmat puuskat osuvat maan keskivaiheille Pohjois-Pohjanmaalle, Kainuuseen ja maan itäosaan. Jopa 18 metriä sekunnissa puhaltava tuuli voi kaataa yksittäisiä puita ja aiheuttaa sähkökatkoja.

Maan etelä- ja keskiosassa sää on tänään poutainen.