Lumi ja räntä tekevät ajokelistä huonon. Luvassa on myös voimakasta tuulta.
Lännestä saapunut matalapaine on tuonut Lappiin räntä- ja lumisateita. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin mukaan Lapissa voi lunta sataa yleisesti 5–10 senttiä.
Ajokeli voi olla Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla paikoin huono lumi- ja räntäsateen takia.
Myös tuuli saattaa voimistua matalapaineen eteläpuolella. Ilmatieteen laitos arvioi, että kovimmat puuskat osuvat maan keskivaiheille Pohjois-Pohjanmaalle, Kainuuseen ja maan itäosaan. Jopa 18 metriä sekunnissa puhaltava tuuli voi kaataa yksittäisiä puita ja aiheuttaa sähkökatkoja.
Maan etelä- ja keskiosassa sää on tänään poutainen.