Suomen jalkapallomaajoukkueen apuvalmentaja Sergio Almenara jättää tehtävänsä henkilökohtaisten syiden vuoksi. Espanjalaisen vastuulla oli A-maajoukkueen erikoistilannepelaaminen.

Suomen päävalmentajan Jacob Friisin johtama valmennusryhmä menettää tärkeän lenkin, kun erikoistilanteista vastannut espanjalainen Sergio Almenara on jättänyt tehtävänsä.

– Olen päättänyt henkilökohtaisten syiden vuoksi jättää tehtäväni Suomen maajoukkueessa, ja teen sen ristiriitaisin tuntein. Minulla on vahva tunneside tähän maahan ja tähän joukkueeseen, ja tämä kokemus on merkinnyt minulle paljon. Olen todella kiitollinen saamastani mahdollisuudesta, Almenara kuvailee Palloliiton tiedotteessa.

Almenara työskentelee kokopäiväisesti seurajoukkue FC Københavnin apuvalmentajana.

Palloliiton tiedotteen mukaan Huuhkajien valmennukseen pyritään löytämään Almenaran tilalle uusi erikoistilannevalmentaja ennen kuin maajoukkueen leiri maaliskuussa alkaa. Paikkaus on tärkeä, sillä erikoistilanteiden rooli huippujalkapalloilussa on viime vuosina korostunut entisestään.

Huuhkajat on maaliskuussa mukana Fifa Series -turnauksessa Uudessa-Seelannissa, jossa se kohtaa isäntämaan lisäksi Chilen ja Kap Verden. Vielä ei ole tiedossa, millaisella joukkueella Suomi kaukomatkalle lähtee.