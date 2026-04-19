Bulgariassa järjestetään tänään parlamenttivaalit, jotka ovat jo maan kahdeksannet tällä vuosikymmenellä.
Ennakkosuosikkina vaaleihin lähtee maan entisen presidentin Rumen Radevin luotsaama keskustavasemmistolainen Progressiivinen Bulgaria -koalitio. Sen suosio on tuoreimmissa kannatusmittauksissa ollut noin 30 prosentissa.
EU-kriittinen Radev on ajanut muun muassa Bulgarian Venäjä-suhteiden lähentämistä.
Kyiv Post -sivusto kirjoittaa, että Radev muun muassa vastustaa EU:n asettamia pakotteita Venäjälle ja asetoimituksia Ukrainalle.
– Radevin ympärille muodostuva hallitus todennäköisesti lopettaisi Bulgarian ammusviennin Kiovaan, heikentäisi Bulgarian pyrkimyksiä vähentää riippuvuutta venäläisestä kaasusta ja toisi EU:lle uuden esteen pakotteiden asettamiselle vain muutama päivä sen jälkeen, kun se on päässyt eroon vanhasta esteestä, todetaan artikkelissa.
Joidenkin asiantuntijoiden mukaan Radev olisi Euroopan jalansijaa ajatellen kuitenkin Venäjälle ja presidentti Vladimir Putinille askel taaksepäin, kun verrataan tilannetta Unkarin vaalit hävinneeseen Viktor Orbániin.
Artikkelin mukaan Radev kokeilee, kuinka paljon Bulgaria voi nojata Venäjän suuntaan menettämättä EU:ta ja Natoa.
Progressiivinen Bulgaria -koalition suurin haastaja on konservatiivinen ja keskustaoikeistolainen GERB, jonka kannatus on kyselyissä ollut 20 prosentin luokkaa.