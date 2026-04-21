Love Island Suomi -ohjelman uudella kaudella nähdään edellisvuoden tapaan artisteja. MTV Uutisten viihdetoimittajat Katja Lintunen ja Alexia Tänav pohtivat, onko artistien osallistumisen taustalla motiivi, joka ei liity rakkauteen.
Huomenta Suomen Viihteen viikko -osiossa tunnelmoitiin perjantaiaamuna Love Island Suomen uutta kautta, joka käynnistyy MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa 4. toukokuuta.
Love Island -villaan astelee kauden avausjaksossa kymmenen sinkkua. Kaksi miehistä, Samuel ja Henri, ovat uransa alkuvaiheessa olevia artisteja. Artistien mukanaolo noudattelee viime vuodelta tuttua kaavaa, sillä myös silloin ohjelmassa oli mukana uraansa aloittelevia muusikoita.
Lähtevätkö artistit ohjelmaan etsimään rakkautta, vai hakevatko he nostetta musiikkiuralleen? Tätä ovat pohtineet MTV Uutisten viihdetoimittajat Katja Lintunen ja Alexia Tänav.
– Henriltä kysyin suoran kysymyksen, että lähtikö hän etsimään rakkautta vai nostetta musiikkiuralle. Hän sanoi, että kyllä hän rakkautta tuli etsimään, Lintunen kertoi.
Uuden Love Island Suomi -kauden ensimmäisessä jaksossa esitellään kymmenen sinkkua.