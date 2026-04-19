Liettua ja Latvia eivät anna Slovakian pääministerin Robert Ficon käyttää ilmatilaansa matkalla Venäjän voitonpäivän juhlaan toukokuussa, kertoi Fico eilen Kyiv Independent -lehden mukaan.
Fico kritisoi Liettuan ja Latvian päätöstä.
Vuosi sitten Fico matkusti Venäjän voitonpäivän juhlaan huolimatta muun muassa EU:n ulkoasioiden korkean edustajan Kaja Kallaksen kehotuksesta boikotoida tapahtumaa. Fico on yksi harvoista EU-johtajista, joka on pitänyt yllä suhteita Venäjän johtoon.
Voitonpäivänä juhlistetaan toisen maailmansodan päättymistä Euroopassa.
