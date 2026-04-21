Henkilöstörahastojen määrä on kasvanut nopeasti viime vuosina, kertoo Finnwatch-järjestön tuore selvitys. Ovatko ne laillinen keino kiertää veroja?

Verosuunnittelu on Suomessa täysin laillista. Lainsäädäntö ei kuitenkaan aina ole aukotonta ja verosuunnitelulla tähdätään maksimoimaan niin yrityksen kuin työntekijän verohyöty.

Yksi laillinen keino verosuunnittelussa ovat henkilörahastot, joita perustetaankin entistä enemmän.

Mikä henkilöstörahasto on?

Henkilöstörahastolain mukaan henkilöstörahasto on henkilöstön omistama ja hallitsema rahasto, jonka tehtävänä on yrityksen sille suorittamien tulos- tai voittopalkkioerien hallinta.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen yhteistoiminta-asiamies kertoo, että henkilöstörahaston voi perustaa, jos henkilöstöä on vähintään viisi ja yrityksen liikevaihto tai vastaava tuotto on vähintään 100 000 euroa.

Uusi laki tuli voimaan 1.4.2023. Petteri Orpon hallitus aloitti työnsä 20.6.2023.

Aiemmin henkilöstön minimivaatimus oli 10 työntekijää ja summa puolestaan 200 000 euroa. Uuden lain myötä on ollut myös mahdollista perustaa useamman yrityksen yhteisiä henkilöstörahoituksia.

20 prosenttia rahaston kautta saaduista tuloista on verovapaata eikä tuloista peritä sivukuluja.