Unkarin vaalitulos on "Suomen Nato-jäsenyyden jälkeen suurin geopoliittinen muutos Euroopassa", europarlamentaarikko sanoo.
Unkarin sunnuntain vaalitulos on "vallankumous", sanoo europarlamentaarikko Mika Aaltola (kok.), joka on Ulkopoliittisen instituutin entinen johtaja.
Kun lähes kaikki äänet oli laskettu, Tisza oli vaaliviranomaisten mukaan saamassa 138 paikkaa, kun taas Viktor Orbánin Fidesz-puolueen ja sen apupuolueen yhteinen paikkamäärä oli 55 paikkaa.
Orbánin luoma järjestelmä, jonka oli tarkoitus pitää juuri hänen puoleensa vallassa, kääntyy nyt häntä itseään vastaan.
Koska Tisza sai 138 paikkaa, pystyy se halutessaan muuttamaan maan perustuslakia ja "syvää valtiota", Aaltola sanoo. Unkarin perustuslain muuttaminen vaatii taakseen 133 kansanedustajaa.
Orbán on ollut Unkarin pääministeri 16 vuotta.
– Tämä on vallankumous. Keskusta-oikeisto murskasi äärioikeiston, joka oli muovannut vaalijärjestelmää monta kertaa, Aaltola sanoo Huomenta Suomessa.
– Tämä on Suomen Nato-jäsenyyden jälkeen suurin geopoliittinen muutos Euroopassa. Unkari kääntyi Venäjä-mielisyydestä eurooppalaiseen valtavirtaan, hän jatkaa.
Unkari on läpi Ukrainan sodan on ajanut Euroopan unionissa Venäjän etua lykkäämällä ja vaikeuttamalla käytännössä kaikkia merkittäviä Ukraina-päätöksiä.