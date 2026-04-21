Miikka Muuriselta outoa käytöstä Yhdysvalloissa – tyly arvio suomalaisesta: "13–14-vuotiaan tasolla" Miikka Muurinen tähtää Pohjois-Amerikan kentille. Kysymysmerkkejäkin on ilmassa. Julkaistu 21.04.2026 11:18 Mikko Hyytiä mikko.hyytia@mtv.fi Miikka Muurisen haastattelu Portlandissa järjestetyssä Nike Hoop Summit -tapahtumassa aiheuttaa ihmetystä. Yhdysvaltalainen Hoopshype-sivusto kirjoittaa Muurisen NBA-unelmaan liittyvän kysymyksiä hänen kypsyydestään. Suomen koripallon kirkkain lupaus osallistui reilu viikko sitten Yhdysvalloissa tapahtumaan, johon kutsutaan maailman parhaat lukioikäiset pelaajat. Ennen Muurista tapahtumaan oli suomalaisista osallistunut vain Petteri Koponen ja Miro Little. Nyt jo yhdeksän kautta NBA:ssa pelannut Lauri Markkanen kieltäytyi aikanaan kutsusta. Tapahtuma kokoaa vuosittain paikalle suuren määrän NBA-seurojen johtoa ja pelaajatarkkailijoita. Helmikuussa vain viiden kuukauden jälkeen Serbian suurseurasta Partizanista lähtenyt 19-vuotias Muurinen tähtää NBA:n varaustilaisuuteen kesällä 2027, ja hänen aikomuksenaan on pelata ensi kausi Yhdysvaltain yliopistosarjassa. Puolentoista viikon takaisen näytöstapahtuman jälkeen esiin on nostettu hyvin kriittisessä valossa Muurisen kypsyys. Hoopshype on julkaissut Youtube-kanavallaan videon, jossa Muurista haastatellaan englanniksi, mutta hän vastaa itsepintaisesti suomeksi, vaikka haastattelija pyytää useaan kertaan vastaamaan englanniksi. Muurinen myös kuittasi ymmärtävänsä, mitä haastattelija tarkoitti pyytäessään vastauksia englanniksi. Tähän peilaten olikin huomattavaa, missä Muurinen koki viimeksi kuluneen vuoden aikana kehittyneen kaikkein eniten.

– Mä sanoisin, että varmaan vain ihmisenä kasvaminen ylipäätään on ollut aika suurta verrattuna mihinkään muuhun. Se varmaan isoimpana.

Muurinen ajautui Partizanissa sivuraiteelle varsinkin sen jälkeen, kun maineikas serbialaisvalmentaja Zeljko Obradovic irtisanoutui marraskuun lopussa heikkojen tulosten vuoksi. Muurinen on kutsunut Obradovicia uransa parhaaksi valmentajaksi.

Hoopshype nostaa jutussaan esiin Obradovicia Partizanin päävalmentajana seuranneen Joan Penarroyan lausunnot tammikuulta. Espanjalaisvalmentaja huomautti, ettei huippupelaajaksi nousta pelkällä lahjakkuudella, ja sanoi Muurisen koripalloajattelussa olevan puutteita. Hoopshype viittaa jutussaan samaan asiaan.

– Partizania lähellä olevan mediatoimijan mukaan seuran valmennuksesta oli kuvailtu, että Muurisen koripalloälykkyys ja perustiedot ovat korkeintaan 13–14-vuotiaan pelaajan tasolla. Lisäksi hänen paneutumisensa yksityiskohtiin ja työmoraalinsa harjoituksissa jättää paljon toivomisen varaa.

– Eräs median edustaja kertoi, että Muurinen lähti pelin jälkeen aina ensimmäisenä pukuhuoneesta eikä tämän juuri nähty olevan tekemisissä joukkuekavereidensa kanssa.

Hoopshype huomauttaa, että pelkästään Serbiasta kantautuva kritiikki ei tarkoita, etteikö 211-senttinen suomalaislupaus voisi yhä yltää NBA:han, sillä suhtautuminen pelaajiin on hyvin erilaista eri puolilla Atlanttia.

– NBA on ihastunut potentiaalisten pelaajien positiivisiin puoliin, ja seurat ovat usein valmiita jättämään huomiotta työmoraalin liittyvät ongelmat, persoonallisuuspiirteet ja koripalloälykkyyden. Kykyjenetsijöiden näkemien välähdysten ja valmentajien päivittäisten kokemusten välinen ristiriita on Muurista koskevan keskustelun ytimessä. NBA ja NCAA näkevät hänet 211-senttisenä laitahyökkääjänä, jolla on poikkeuksellisia kykyjä. Eurooppalaiset näkevät jotain muuta.

– Muurisen lähellä olleet ihmiset sanovat, että hän tunnistaa oman lahjakkuutensa, mutta tavallaan hän kohtelee koripalloa keinona kohti päämäärää sen sijaan, että olisi siitä todella innoissaan. Muurinen tulee melko varmasti nousemaan NBA:han, mutta sinne pääseminen ja siellä pysyminen ovat kaksi hyvin eri asiaa.

