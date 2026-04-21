Miikka Muurisen haastattelu Portlandissa järjestetyssä Nike Hoop Summit -tapahtumassa aiheuttaa ihmetystä. Yhdysvaltalainen Hoopshype-sivusto kirjoittaa Muurisen NBA-unelmaan liittyvän kysymyksiä hänen kypsyydestään.
Suomen koripallon kirkkain lupaus osallistui reilu viikko sitten Yhdysvalloissa tapahtumaan, johon kutsutaan maailman parhaat lukioikäiset pelaajat.
Ennen Muurista tapahtumaan oli suomalaisista osallistunut vain Petteri Koponen ja Miro Little. Nyt jo yhdeksän kautta NBA:ssa pelannut Lauri Markkanen kieltäytyi aikanaan kutsusta.
Tapahtuma kokoaa vuosittain paikalle suuren määrän NBA-seurojen johtoa ja pelaajatarkkailijoita. Helmikuussa vain viiden kuukauden jälkeen Serbian suurseurasta Partizanista lähtenyt 19-vuotias Muurinen tähtää NBA:n varaustilaisuuteen kesällä 2027, ja hänen aikomuksenaan on pelata ensi kausi Yhdysvaltain yliopistosarjassa.
Puolentoista viikon takaisen näytöstapahtuman jälkeen esiin on nostettu hyvin kriittisessä valossa Muurisen kypsyys.
Hoopshype on julkaissut Youtube-kanavallaan videon, jossa Muurista haastatellaan englanniksi, mutta hän vastaa itsepintaisesti suomeksi, vaikka haastattelija pyytää useaan kertaan vastaamaan englanniksi. Muurinen myös kuittasi ymmärtävänsä, mitä haastattelija tarkoitti pyytäessään vastauksia englanniksi.
Tähän peilaten olikin huomattavaa, missä Muurinen koki viimeksi kuluneen vuoden aikana kehittyneen kaikkein eniten.