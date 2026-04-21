Sisäministeriö haluaa mahdollistaa raaputusarpojen antamisen lahjaksi.
Ministeriö on käynnistänyt lainsäädäntöhankkeen arpajaislain ja rahapelilain muuttamiseksi.
Lakihankkeessa pyritään muuttamaan lakeja siten, että arvan ostaja olisi jatkossakin Veikkauksen rekisteröitynyt asiakas, mutta mahdollisen arpavoiton voisi lunastaa myös rekisteröitymätön täysi-ikäinen ihminen.
Raaputusarvat siirtyivät vuoden 2024 alussa pakollisen tunnistautumisen piiriin, jolloin mahdollisen voiton lunastaminen ei ollut enää mahdollista muille kuin arvan ostaneelle.