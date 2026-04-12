Unkarilaiset äänestävät tänään parlamenttivaaleissa, joiden tulos saattaa merkitä pääministeri Viktor Orbanin vuodesta 2010 jatkuneen valtakauden päättymistä.
Orbanin päävastustaja vaaleissa on europarlamentaarikko Peter Magyar, jonka Tisza-puolueella on ollut kannatuskyselyissä noin kymmenen prosenttiyksikön etumatka Orbanin Fidesz-puolueeseen.
Kovin radikaalia muutosta Unkarin politiikkaan ei kuitenkaan ole luvassa, sillä Orbanin tavoin myös Magyaria on luonnehdittu konservatiiviksi. Hänen suhtautumistaan Euroopan unioniin on kuitenkin pidetty Orbania myönteisempänä.
Orbania tukevat muun muassa Yhdysvallat ja häntä on pidetty Venäjän tukijana Euroopassa.