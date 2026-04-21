Hartwallin ja PepsiCo:n yhteistyö päättyy nykyisen sopimuskauden umpeutuessa vuonna 2028.

Hartwall ei enää valmista, myy ja jakele PepsiCo:n juomia Suomessa, kun Hartwallin ja PepsiCo:n yhteistyö päättyy nykyisen sopimuskauden umpeutuessa vuoden 2028 lopussa, yritys kertoo tiedotteessaan.

Hartwall on vastannut Suomessa PepsiCo:n juomien valmistuksesta ja jakelusta vuodesta 1999 lähtien. Juomavalikoimaan ovat kuuluneet muun muassa Pepsi-kolajuomat, 7UP ja Mountain Dew.

Hartwallin emoyhtiön Royal Unibrew’n ja PepsiCo:n yhteistyö päättyy samaan aikaan myös Tanskassa ja Baltian maissa.

– Olisimme mielellään jatkaneet kumppanuutta, mutta sopimukseen pääseminen ei osoittautunut mahdolliseksi, kertoo Hartwallin toimitusjohtaja Kalle Järvinen tiedotteessa.

Hartwallin valikoimasta tulee löytymään myös jatkossa kolajuomia. Yhtiön mukaan ne muodostavat edelleen merkittävän, mutta vähitellen pienenevän osuuden virvoitusjuomien kategoriasta.

7:34