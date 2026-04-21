Sotilasta tullaan rankaisemaan, Israelin pääministeri sanoo.
Israelilainen sotilas on lyönyt moukarilla Jeesus-patsasta Etelä-Libanonissa Deblin kyllässä.
Tapahtuneesta on julkaistu valokuva, jonka Israel on myöntänyt olevan aito. Kuva on nähtävillä alempana.
Asiasta kertovat muun muassa israelilaismediat Haaretz ja Times of Israel, joka tuomitsi tapahtuneen pääkirjoituksessaan.
Maan pääministeri Benjamin Netanjahu on tuominnut patsaan vaurioittamisen ja sanonut olevansa "järkyttynyt ja surullinen" tapahtuneesta.
Netanjahun mukaan asevoimat tulee antamaan "sopivan kovan rangaistuksen" sotilaalle.
Israelin asevoimien rangaistustoimenpiteillä omia sotilaita kohtaan on kyseenalainen maine.
Israel on esimerkiksi Gazan sodan aikana sanonut tutkivansa sen sotilaita vastaan esitettyjä sotarikossyytöksiä ilman, että mitään on ilmeisesti tehty.