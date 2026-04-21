Viktor Orbánin Unkari on estänyt EU:ssa useita tärkeitä päätöksiä, joiden odotetaan etenevän pian, kun valta maassa vaihtuu Venäjä-mielisestä EU-myönteiseksi. Tänään EU:n ulkoministerikokouksessa edustettuna on vielä Orbánin hallitus.
EU-maiden ulkoministerit kokoontuvat tänään Luxemburgiin. Kokouksen pääaiheina ovat Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa sekä Lähi-idän tilanne.
Diplomaattilähteiden mukaan Unkarin ulkoministeriä Péter Szijjártóa ei odoteta paikalle, vaan Unkaria on kokouksessa edustettuna alemmalla tasolla. Vuodesta 2014 alkaen tehtävässään toiminut Szijjártó kuuluu pääministeri Viktor Orbánin Fidesz-puolueeseen, joka hävisi vaalit EU-myönteiselle Tisza-puolueelle reilu viikko sitten.
Käynnissä on siirtymäaika eikä uusi hallitus ole vielä päässyt aloittamaan. Tiszan hallituksen odotetaan aloittavan toukokuun aikana.
Ulkoministerikokous on ensimmäinen sen jälkeen, kun Washington Post paljasti maaliskuussa Szijjártón olleen säännöllisesti yhteydessä Venäjän edustajiin EU-kokousten tauoilla ja vuotaneen näille tietoja.
Myöhemmin tutkivien journalistien ryhmä VSquare julkaisi puhelutallenteen, jossa Szijjártó tarjoutui auttamaan Venäjän ulkoministeriä Sergei Lavrovia saamaan tietyn nimen pois EU:n Venäjä-pakotteiden listauksista.
– Tämä on petos Euroopan unionin maiden välisen solidaarisuuden kannalta, Ranskan ulkoministeri Jean-Noël Barrot sanoi tietojen julkaisun jälkeen.
Vaikka Szijjártó on kokouksesta poissa, diplomaattilähteet odottavat kritiikin Unkarin väistyvää hallitusta kohtaan olevan tänään poikkeuksellisen suorasanaista.
Unkarin vaalivoittaja Péter Magyar on kutsunut ulkoministerin toimintaa maanpetokseksi ja kertonut hänen tuhonneen vaalipäivän jälkeen ulkoministeriössä Venäjä-pakotteisiin liittyviä asiakirjoja. Väitettä asiakirjojen tuhoamisesta ei ole vahvistettu muissa lähteissä.