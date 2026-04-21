Tenniksen maailmanlistan kakkonen Carlos Alcaraz odottaa testituloksia ennen kuin tekee päätöksen osallistumisesta touko-kesäkuun vaihteessa pelattavaan kauden toiseen Grand slamiin, Ranskan avoimiin.
Seitsenkertainen Grand slam -voittaja loukkasi ranteensa viikko sitten Barcelonan ATP-turnauksen avauskierroksella, kun hän voitti Otto Virtasen erälukemin 6–4, 6–2.
Alcaraz jätti turnauksen siihen, ja kuvaukset osoittivat vamman olleen luultua vakavampi, eikä hän näin ollen ole mukana tällä viikolla Madridin ATP-turnauksessakaan.
– Seuraavat testit ovat ratkaisevan tärkeitä. Olemme yrittäneet tehdä kaiken mahdollisen, jotta nämä testit sujuisivat hyvin. Olen yrittänyt olla hyvin kärsivällinen, Alcaraz kertoi espanjalaiselle TVE-kanavalle.
– Testit kertovat, minkälainen vamma on ja mitä seuraavat askeleet tulevat olemaan.
Alcaraz palkittiin eilen järjestetyssä vuosittaisessa Laureus-gaalassa vuoden urheilijana. Hän menetti ATP-rankingin ykkössijan vain kaksi päivää ennen loukkaantumistaan hävittyään Monte Carlon masters-turnauksen finaalissa Jannik Sinnerille.
Alcarazin poisjäänti Ranskan avoimista olisi kovan luokan paukku, sillä hän on voittanut turnauksen kahdesti peräkkäin 2024 ja 2025.
Ranskan avoimet pelataan 24.5.–7.6.