Sopraano Tarja Turunen julkaisee ensi kuussa uuden levyn, joka on hänen omien sanojensa mukaan uran raskain.

Turusen Frisson Noir -levy vilisee tunnettuja vierailijoita kuten Cradle of Filthin Dani Filth sekä Red Hot Chili Peppersin Chad Smith. Mukana on myös Nightwishin aikainen bändikaveri Marko Hietala.

Tarja Turusen ero Nightwishistä muistetaan yhä, yli 20 vuoden jälkeenkin. Turunen kertoi Viiden jälkeen -ohjelmassa Marko Hietalan olevan ainoa Nightwishin silloisesta kokoonpanosta ainoa, jonka kanssa hän pitää yhteyttä.

– Mulla ei itse asiassa ole välejä muihin Nightwish-yhtyeen muusikoihin – se on vähän sääli. Markon kanssa me puhdistettiin pöytä jo monta vuotta sitten, Turunen sanoi.

Tarja Turunen jakoi tiistaina nimikirjoituksia helsinkiläisessä levykaupassa.Lehtikuva

Hietala ja Turunen ovat tehneet yhteisiä projekteja aiemminkin.

– Meillä on Markon kanssa ollut ihan sikahienoja keikkoja. Kävimme melkein kaksi vuotta kiertueella yhdessä – hän bändinsä kanssa ja minä omani, Turunen kertoi.

Tarja Turunen kertoo haastattelussa viihtyvänsä hyvin nykyisessä kotimaassaan, Espanjassa.