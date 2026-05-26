



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Annin koirasta on löytynyt kerralla jopa 10 punkkia – onko somen suositusta "punkkifiltteristä" apua?

1:02 Katso videolta, kuinka käänteinen värisuodatin voi paljastaa koiran turkissa lymyilevän punkin.

Julkaistu 26.05.2026 18:51

Kaksi koiranomistajaa kertoo, kuinka he tarkastavat omia karvaturrejaan puutiaisten varalta ja onko sosiaalisen median "punkkifiltteristä" oikeasti hyötyä. Kuten ihmisille, punkin purema voi aiheuttaa koiralle borrelioosin tai puutiaisaivokuumeen. Jos koirassa huomaa punkin, tuleekin se poistaa heti. Se on sekä koiralle että omistajalle turvallisin tapa toimia. Kerroimme äskettäin suositusta Tiktok-filtteristä eli invert color -filtteristä, joka voi paljastaa punkit lemmikin turkista. Kysyimme kahdelta punkkifiltteriä testanneelta koiranomistajalta, kuinka hyvin se toimii. Suodattimen voi saada myös käyttöön, vaikka ei käyttäisi Tiktokia. Voit katsoa jutun yllä olevalta videolta, miten punkkeja voi etsiä lemmikin turkista puhelimen avulla. Vaikuttaako kihara turkki? Pohjois-Savossa asuva Tytti kertoo huomanneensa, ettei aiempina vuosina ole ollut läheskään yhtä paljon punkkihavaintoja koirassa tai ihmisissä kuin nykyisin. – Punkkihavaintoja on ollut selkeästi vuosi vuodelta enemmän ja enemmän, Tytti kertoo MTV Uutisille. Tämän kevään ja alkukesän aikana punkkien määrä Tytin arjessa on räjähtänyt käsiin. Hänen koiransa on puoliksi villakoira ja puoliksi bichon frisé, jolla on valkoinen kihara turkki. – Ulkoilemme paljon luonnossa erilaisilla ulkoilureiteillä ja mökillä, mutta ihan jo tuossa meidän kotipihastammekin on punkkeja tarttunut matkaan ja oikeastaan kaikkialta, missä on vähänkään nurmikkoa, hän kertoo.

Tämän vuoden ensimmäinen punkki löytyi Tytin koirasta silloin, kun lumet olivat vielä maassa.

Punkkitarkastuksissa haastavaa on Tytin koiran kihara karvanlaatu.

– Sinne alle pääsee piiloon sen verran hyvin, että vaikka miten hyvin luulisi käyneen koiran läpi, voi olla, että silti jotain jää huomaamatta, hän kertoo.

Tämän vuoden ensimmäinen punkki löytyi Tytin koirasta silloin, kun lumet olivat vielä maassa. Lemmikkien omistajien kannattaa muistaa, että punkit heräilevät jo viiden asteen lämpötilassa.

– Nyt se on ihan päivittäistä, eikä puhuta enää yhdestä tai kahdesta punkista. Viime viikonloppuna löytyi seitsemän kappaletta, jotka löydettiin jo ulkona. Sisälle mentäessä löytyi vielä kolme lisää. Sanoisin että enintään 10 kappaletta on löytynyt kerralla, hän arvioi.

Hyödyllinen vaaleaturkkiselle koiralle

Tiktokin punkkifiltteristä on ollut Tytille hyötyä. Hän bongasi sen ensimmäisen kerran Tiktokista lemmikkitarvikkeita myyvän kauppaketjun tililtä. Kyseistä videota on katsottu jo lähes puolitoista miljoonaa kertaa.

Jo ensimmäisellä käyttökerralla Tytti löysi koiran kiharan turkin seasta punkin, jota ei ollut aiemmin nähnyt.

Filtteri toimii parhaiten vaaleaa turkkia vasten, kun käänteiset värit helpottavat tummien kohtien, kuten punkkien, huomaamista.

Tytti käyttää suodatinta yleensä ulkoilun jälkeen.

– Välillä käyn sillä myös läpi sohvan, sekä koiran oman pedin, eli ne paikat, joissa koira on mahdollisesti ollut ja nukkunut, hän vinkkaa.

Suodatin nopeuttaa etsintää, koska punkki näkyy sen läpi hohtavana ja erottuu selvästi valkeasta turkista. Yleensä punkki myös liikkuu turkin seassa.

– Varmasti olisi mennyt ohi useampikin ja sen takia tykkään käyttää tätä varmistukseen, vaikka ei sekään nyt täysin takaa, etteikö jonnekin olisi voinut silti jäädä huomaamatta, hän pohtii.

Osana säännöllistä tarkastusrutiinia

Suodatin ei ole muuttanut mitään Tytin punkintarkistusrutiineissa.

– Enemmänkin punkkipaljouden takia tarkastusvälit ovat paljon tiheämmät kuin aiempina vuosina, hän pohtii.

Tytti tarkistaa koiransa ensimmäisen kerran jo ennen lenkiltä sisälle päästämistä. Toinen tarkastus tehdään vielä sisällä. Hän suosittelee tiheitä tarkastusvälejä heti ulkoilun jälkeen niin koiralle kuin ihmisellekin, varsinkin jos on liikuttu luonnossa.

Tytti on löytänyt kerralla jopa 10 punkkia koiransa turkista.

Tytin koiralla on käytössä punkkilääke. Aiemmin käytetty liuos toimi sekin hyvin, mutta hänen lähipiirissään siitä tuli koirille herkistymisiä.

– Ilmankaan ei tietenkään uskalla olla, koska punkkimäärät ovat niin suuret.

Hän suosittelee jokaista koiranomistajaa opettelemaan punkin oikeaoppisen poistamisen. Myös punkkitarkastuksia on syytä harjoitella, jotta koira tottuu käsittelyyn.

– Punkkikausi pitenee jatkuvasti leutojen kelien myötä, joten ihan heti tälle tarkastelulle ei näy loppua, hän summaa.

Tältä punkkifiltteri näytti, kun koiranomistajat Tytti ja Anni testasivat sitä koiriensa turkkeihin. Juttu jatkuu videon alla.

0:47 Koiranomistajat testasivat Tiktokin punkkifiltteriä. Näin se toimi.

Pään ja kaulan seudulla

Kahden welsh corgi cardianin omistaja Anni liikkuu koiriensa kanssa eri puolilla Espoota ja pääkaupunkiseutua.

– Koirat tulisi tarkistaa joka ulkoilun jälkeen huolellisesti. Se ei vie kauaa aikaa, mutta voi pelastaa aika monelta punkilta. Koiria kuitenkin arjessa silittelee ja hieroo, niin samalla tekee tarkistuksen lenkkien jälkeen, Anni kertoo MTV Uutisille.

Toista Annin koiraa on haastavaa kuvata punkkifiltterillä, koska se on niin energinen yksilö.

Annin kokemuksen mukaan punkkeja tuntuu löytyvän eniten ruohikosta. Hän on huomannut, että useimmiten punkit tuntuvat kiinnittyvän hänen koiriensa kaulan ja pään alueelle.

– Ensimmäinen punkki taisi löytyä lattialta noin kuukausi sitten. Toinen punkki löytyi myös lattialta viikko sitten ja viimeisin pari päivää sitten koirasta kiinni. Viimeisin punkki oli juuri kiinnittynyt ja hyvin pieni ja huomaamaton, hän kertoo.

Annin koirilla on käytössä punkkiliuos, joka laitetaan kolmeen eri kohtaan koiran selkään. Se on toiminut aiempina vuosina hyvin, on edullinen, eikä koirille ole tullut siitä mitään haittaoireita.

Kampaaminen ei riitä

Anni päätti kokeilla Tiktokin punkkisuodatinta ystävänsä suosituksesta.

– Kaikki apu on paikallaan, hän toteaa.

Annin mielestä tehokkain tapa löytää koiran matkaan hypänneitä punkkeja on juuri käsillä tunnustelu, omilla silmillä tarkastelu ja filtterillä turkin täsmällinen tarkistaminen.

Anni ei ole vielä löytänyt Tiktokin filtterillä punkkia koiristaan.

Koiran liikkuminen voi tehdä pelkällä suodattimella tarkastelun vaikeaksi. Sen takia tunnustelu toimii varsinkin energisemmän koirayksilön kohdalla filtteriä paremmin.

– Mielestäni myös aivan valkoisessa turkissa filtteri ei täysin toimi, sillä tekee kuvan ehkä liiankin kirkkaaksi, Anni lisää.

Anni uskoo, että suodatin voisi tunnistaa isommat punkit, jotka ovat ehtineet jo imeä verta itseensä.

– En ole filtterillä löytänyt punkkia koirasta, mutta muita ötököitä kyllä. Yhtä pään alueen punkkia ei filtteri tunnistanut. Se taisi olla niin pahasti karvan peitossa ja todella pieni, hän harmittelee.

Fanni Parma MTV Uutiset Fanni Parma työskentelee MTV Uutisissa videotoimittajana. Parmaa kiinnostavat erityisesti kauneus, tyyli ja ajankohtaiset ilmiöt. Olet voinut törmätä hänen sisältöihinsä myös MTV Uutisten TikTokissa ja Instagramissa. Ole Parmaan yhteydessä matalalla kynnyksellä erilaisiin videojuttuvinkkeihin liittyen.

Koiranomistajat testasivat Tiktokin punkkifiltteriä | MTV Uutiset