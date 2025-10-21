Tarja Turunen erotettiin Nightwishista yhtyeen menestyksen huipulla 21. lokakuuta 2005, 20 vuotta sitten. MTV Uutiset Livessä kerrattiin tapahtumat.
20 vuotta sitten tapahtui kotimaisella musiikkikentällä jotain niin järisyttävää, että siitä kohistiin medioissa kuukausia. Lokakuussa vuonna 2005 kiteeläinen sinfoniametalliyhtye Nightwishin maailmankiertue huipentui kotimaan päätöskeikkaan Helsingin silloisella Hartwall Areenalla.
Lavalle nousivat yhtyeen alkuperäiseen, vuonna 1996 perustettuun kokoonpanoon kuuluneet säveltäjä-kosketinsoittaja Tuomas Holopainen, rumpali Jukka Nevalainen, kitaristi Emppu Vuorinen, vokalisti Tarja Turunen, sekä bändiin vuonna 2001 liittynyt basisti-vokalisti Marko Hietala.