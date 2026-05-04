Anssi Kelan Nummela-albumi ilmestyi 25 vuotta sitten.

Laulaja Anssi Kelan esikoisalbumi Nummela näki päivänvalon 25 vuotta sitten. Albumi pitää sisällään hittejä, kuten Mikan faijan BMW, Puistossa ja Milla.

Kela juhlistaa vuonna 2001 julkaistua albumiaan kiertueella, joka käynnistyy Helsingin juhlaviikoilta. Tiedotteen mukaan Kela jää kiertueen jälkeen ensimmäiselle pidemmälle keikkatauolle urallaan.

Kiertueen konserteissa kuullaan kaikki albumin biisit. Välispiikeissä Kela on luvannut kertoa tarinoita biisien tiimoilta.

– Nummela oli aikanaan sukupolvia yhdistävää musiikkia. Tekijälle on todella suuri ilo saada huomata, miten tärkeitä Nummelan kappaleet ovat monille olleet, ja miten ne ovat kulkeneet ihmisten elämissä mukana. Keikoilla niiden merkitys konkretisoituu. Tällä kiertueella on tarkoitus palata vuoteen 2001. Siihen hetkeen, jolloin nämä laulut olivat uusia — ja saatoimme itsekin olla hiukan nuorempia, sanoo Kela sanoo tiedotteessa.

Kela kertoi Huomenta Suomen haastattelussa viime kuussa, ettei osannut odottaa suosiota albumilleen. Hän paljasti, miten vaatimattomasti hän aikoinaan suhtautui Nummelaan.

– Totta kai julkaisin sellaisen levyn, josta itse tykkäsin ja olin ylpeä tuotoksestani, mutta ei kukaan osannut odottaa, että siitä tulisi sellainen ilmiö, hän kertoi.