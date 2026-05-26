Miehen epäillään yrittäneen murtautua kerrostaloasuntoon parvekkeen kautta.

Länsi-Uudenmaan poliisi otti varkauden yrityksestä epäillyn kiinni kerrostalon katolta Espoossa viime yönä.

Hälytyskeskus oli saanut ennen puolta yötä ilmoituksen rikkoutuneesta parvekkeen lasista.

Vanhempi konstaapeli Mikko Rytkönen Länsi-Uudenmaan poliisista kertoo, ettei parvekkeella ollut enää ketään poliisipartion saavuttua paikalle. Näytti todennäköiseltä, että epäilty on paennut katolle. Tilanne tarkistettiin poliisikoiran avulla.

– Koira antoi merkin, että kukaan ei ollut poistunut katolta. Droonin avulla näimme, että katolla on huoltoluukku auki, ja päätimme tarkistaa sen, Rytkönen kertoo.

Poliisi sai operaatioon virka-apuna Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen nostokoriauton, jonka avulla katolla voitiin operoida turvallisesti.

Epäilty löytyikin lopulta huoltoluukun sisältä.

– Siellä hän makasi puhallusvillan välissä, vähän vain päätä näkyi, Rytkönen kertoo.

Rytkösen mukaan mies on 30–40-vuotias.

Hallussa myös huumetta

Epäilty sai myös tuta siitä, että katon puhallusvilla on hyvin pienihuokoista ainetta.

– Se on ilmavaa, vähän kuin höyhenpölyä. Epäilty valitteli, että kurkkua kutittaa ja vettä pitäisi saada äkkiä, Rytkönen kertoo.

Epäillyn hallusta oli löytynyt pieni määrä muuntohuume alfa-pvp:tä. Tapausta tutkitaan törkeänä varkauden yrityksenä ja huumausainerikoksena.

Rytkönen haluaa myös kesän tullen muistuttaa ihmisiä, ettei yöllä kannata pitää parvekkeen ovea auki.

– Olen ollut poliisina yli 30 vuotta ja joka kesä tulee tapauksia, että ollaan menty tai yritetty mennä sisään avoimesta ovesta. Rivitaloissa tai kerrostaloissa ei kannata pitää pihan tai parvekkeen ovia auki helteelläkään, Rytkönen sanoo.