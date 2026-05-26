Presidentti Alexander Stubb on päässyt ensimmäistä kertaa Hornet-hävittäjän kyytiin Rovaniemen-vierailullaan. Kaksipäiväinen vierailu alkoi tarkastuskäynnillä Lapin lennostoon.
Stubb Lapin lennoston tarkastuskäynnillä Rovaniemellä. Vierellä rouva Innes-Stubb.Emmi Syrjäniemi / TPK
Stubb kertoi toimittajille kokemuksestaan.
– Pääsin ensimmäistä kertaa elämässäni lentämään Hornetilla. Se oli aika kova kokemus myös omasta mielestään suht' koht' hyvässä fyysisessä kunnossa olevalle henkilölle, Stubb sanoi.
Presidentti istuu taaemmalla paikalla.Emmi Syrjäniemi / TPK
Presidentti Stubb vierailee Rovaniemellä yhdessä puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin kanssa.
Presidentti kyydissä keskimmäisessä Hornetissa.Emmi Syrjäniemi / TPK