Poliisi etsii Helsingissä Haagassa kadonnutta noin 30-vuotiasta miestä. Helsingin poliisi kertoo tiedotteessa, että mies on nähty viimeksi Haagassa tiistaina noin kello 18.
Kadonnut on 183 cm pitkä ja hänellä on vaaleanruskeat hiukset. Yllään miehellä on musta t-paita, tummanvihreät verkkarit ja mustat Converse-koripallokengät. Mies on mahdollisesti jalkaisin liikkeellä, eikä hänellä todennäköisesti ole kantamuksia mukanaan.
Havainnoista pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen.