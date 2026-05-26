Kiti Kokkonen kertoi Instagram-seuraajilleen terveyshuolistaan.

Näyttelijä Kiti Kokkonen kertoo tuoreimmassa Instagram-päivityksessään valvoneensa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä aamu kuuteen, koska ei malttanut mennä nukkumaan.

– Omenapuut, päärynäpuu ja kirsikkapuu kukkii samaan aikaan ja sydän pakahtui luonnon kauneudesta.

Luontoa ihastellut Kokkonen kertoi kuulleensa ketunkin ääntä.

– Olo oli pitkästä aikaa aidosti toiveikas terveyden suhteen, vaikka vielä muutamia fyysisiä rajoitteita onkin. Kohta on tämän ihmeellisen terveyshaasteputken vuosipäivä ja aattelin koittaa sellaista, että nyt vaan kerta kaikkiaan päätän, ettei hetkeen tulisi mitään uutta, kun nyt on melko kattavasti käyty kroppa läpi.

– Viimeisimmät uutuudet oli yskimisestä ilmestynyt hiusmurtuma kylkiluussa ja aivan upea tulehdus molemmissa säärissä.

Hän kertoo molempien olevan yllättävän kivuliaita ja toimintakykyä rajoittavia.

– Onkin ollut superturhauttavaa, kun ei ole voinut puuhastella tavalliseen malliin. Mutta nyt molemmat on onneksi hiipumaan päin ja sunnuntaina vähän jo tehtiin Ollin kanssa puutarhahommia, koska meidän perheen tyttären ylioppilasjuhlat on kohta täällä. En voi millään uskoa ja ymmärtää ajan kulua, kun hetki sitten käppäiltiin eskariin ja nyt ollaan silmänräpäyksessä tässä, hän kirjoittaa.