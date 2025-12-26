Pate Mustajärvi teki aina kohdatessa vaikutuksen luonnonlapsimaisella mutta silti maltillisella innollaan, kirjoittaa MTV Uutisten erikoistoimittaja Visa Högmander.

Kun viimeksi tapasin Pauli ”Pate” Mustajärven, elettiin aikaa ennen koronapandemiaa.

Mustajärvi ja Popeda-kitaristi Costello Hautamäki valmistautuivat yhtyeensä 40-vuotisjuhlakeikkaan Tampereen Ratinan stadionilla ja puhuivat aiheesta kokemuksen tuomalla syvällä viileydellä, kuitenkin aiheesta selkeästi innostuneina.

Kuusi vuotta tuon haastattelun jälkeen Popeda esiintyi jälleen Ratinassa. Kesällä 2023 järjestetty konsertti oli Pate Mustajärvelle Popeda-nimisen matkan viimeinen pysäkki. Mustajärven saappaisiin manserock-legendan keulilla astui Olli Herman.

Se tuntui väärältä. Ei Yö ilman Olli Lindholmia ole Yö, vaan ”Yö”. Ei Eppu Normaali ilman Martti Syrjää olisi Eppu Normaali, vaan ”Eppu Normaali”. Ja niinpä Popeda ilman Pate Mustajärveä oli ja on jatkossakin ”Popeda”, ei Popeda.

Pääsin haastattelemaan Pate Mustajärveä toistakymmentä kertaa. Ensimmäisinä kertoina mies oli hieman jännittyneen oloinen, mutta parin ensimmäisen haastattelun jälkeen jää toimittajan ja rocktähden välillä suli. Juttua riitti kameran ja nauhurin pyöriessä ja sitä riitti vielä enemmän niiden ollessa pois päältä.

2010-luvulla Mustajärvi ja Popeda tekivät jättimäisen vaikutuksen festarikeikoillaan, joiden taustakankaalla komeilivat bändin jäsenet mylittleponymaisina hahmoina sateenkaaren väreissä. Lakana oli yhtyeen kannanotto seksuaalivähemmistöjen puolesta.

– Me olemme vain ihmisiä, ja kaikilla on samat oikeudet olla ihmisinä täällä keskenään, Mustajärvi sanoi haastattelussa vuonna 2018.

Viimeisen kerran Mustajärvi teki toden teolla vaikutuksen viime kesän lopulla MTV:n Huomenta Suomen vieraana. Juontaja Jesse Kamras luki Mustajärvelle aamun Helsingin Sanomista otteen miehen edellisenä päivänä julkaistun sooloalbumin kritiikistä.

Teksti ei ollut kovin mairittelevaa, mutta Mustajärvi otti Kamrasin lukemat otteet arvostelusta vastaan hymyillen ja nauraen.

– Minkäs näille voi, laulaja totesi pokan pettämättä hetkeksikään.

Nyt Pate Mustajärvi on kuollut. Viime vuosina suunnittelin hänen managerinsa välityksellä useampiakin syvähaastatteluja, jotka jäivät nyt toteutumatta.

Yksi kotimaisen rockin peruskivistä on poissa. Pate Mustajärveä tulee ikävä.

”Me tultiin tänne teidänkin mestaan / rokettia rappaamaan / Ja matkalla se jo päätettiin / että tästä tulee mahtavaa”

Popeda: Da da, 1980 (sanat: Pate Mustajärvi)

