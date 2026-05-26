Urho Vaakanainen nähdään kolmen ottelun jälkeen tositoimissa.
MAINOS
Jääkiekon MM-kisat 15.–31.5.2026
Sveitsi–Suomi tiistaina klo 21.20!
Leijonien pelit, välierät ja finaali MTV3-kanavalla. MTV Katsomossa ottelut maksullisilla tilauksilla. Kaikki kisauutiset MM-jääkiekon verkkosivuilla.
Urho Vaakanainen palaa Suomen jääkiekkomaajoukkueen pelaavaan miehistöön. Hän hyppää seitsemänneksi puolustajaksi tänään tiistaina MM-kilpailujen lohkovaiheen päätösottelussa isäntämaa Sveitsiä vastaan.
Vaakanainen pelasi Leijonien ensimmäisissä kolmessa turnausottelussa mutta loukkaantui viime maanantaina Yhdysvaltoja vastaan. New York Rangersin NHL-puolustajaa oli sen jälkeen kolme matsia sivussa.
Justus Annunen jatkaa Leijonien maalilla.
Sekä Sveitsi että Suomi ovat voittaneet tähän asti kaikki kuusi otteluaan MM-kisoissa. Ottelun voittaja voittaa A-lohkon ja kakkonen sijoittuu lohkossa toiseksi.
Matsi käynnistyy Suomen aikaa kello 21.20.
Suomen kentälliset Sveitsiä vastaan:
Maalilla:
Justus Annunen