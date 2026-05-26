Ruotsin kaltainen joukkoliikennelippujen hintojen tilapäinen puolittaminen tulisi Suomelle kalliiksi pelkästään Helsingin seudun liikenteen osalta.
Suomi ei aio Ruotsin tapaan laskea joukkoliikenteen lippujen hintoja energiakriisin helpottamiseksi. Ruotsi puolittaa kuukausikorttien hinnat, ja Aftonbladetin mukaan Ruotsin valtio aikoo käyttää heinäkuun alusta joulukuun loppuun ulottuvaan hankkeeseen noin 600 miljoonaa euroa vastaavan summan.
Liikenneministeri Lulu Ranne (ps.) tyrmäsi ajatuksen yksiselitteisest MTV Uutisille, sillä Suomen velkataakka on nyt yksinkertaisesti liian suuri Ruotsiin verrattuna.
MTV Uutiset kysyi kuitenkin Helsingin Seudun Liikenteeltä (HSL), miten liikenteen kysyntä heillä kasvaisi, jos vastaava ale saataisiin Suomessa toteutettua.
– Kysyntä kasvaisi noin 20 prosenttia, arvioi HSL:n markkinat-tulosalueen johtaja Mari Flink.
Nykyään HSL nettoaa lipputuloilla noin 400 miljoonaa euroa vuodessa. Lisäkäyttäjien määrä ei riittäisi pitämään tulotasoa ennallaan. Flink arvioi, että kuukausilippujen hinnan puolitus pudottaisi tulot noin 250 miljoonaan.
– Eli 150 miljoonaa vuositasolla silloin jäisi lipputuloja saamatta. Se on se summa, minkä valtio pitäisi kustantaa meille.
Flink korostaa, että jos valtio lipputuen myöntäisi, se koskettaisi HSL:n lisäksi Suomen muitakin kaupunkiliikennetoimijoita. Flinkin arvio onkin, että kokonaiskustannus vuodessa olisi lähempänä 250 miljoonaa euroa.