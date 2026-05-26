Näin kalliiksi HSL-lippujen hinnan puolitus tulisi Suomelle – eikä se toisi autoilijoita bussin kyytiin 0:43 MTV hyppäsi mukaan siviilitarkastajien kierrokselle – tällaista on HSL:n "agenttien" työ. Julkaistu 46 minuuttia sitten Tommi Forsman tommi.forsman@mtv.fi Jukka Auramies jukka.auramies@mtv.fi Ruotsin kaltainen joukkoliikennelippujen hintojen tilapäinen puolittaminen tulisi Suomelle kalliiksi pelkästään Helsingin seudun liikenteen osalta. Suomi ei aio Ruotsin tapaan laskea joukkoliikenteen lippujen hintoja energiakriisin helpottamiseksi. Ruotsi puolittaa kuukausikorttien hinnat, ja Aftonbladetin mukaan Ruotsin valtio aikoo käyttää heinäkuun alusta joulukuun loppuun ulottuvaan hankkeeseen noin 600 miljoonaa euroa vastaavan summan. Liikenneministeri Lulu Ranne (ps.) tyrmäsi ajatuksen yksiselitteisest MTV Uutisille, sillä Suomen velkataakka on nyt yksinkertaisesti liian suuri Ruotsiin verrattuna. Lue lisää: Ruotsi puolittaa joukkoliikenteen maksut – Suomella ei varaa samaan, sanoo ministeri Ranne MTV Uutiset kysyi kuitenkin Helsingin Seudun Liikenteeltä (HSL), miten liikenteen kysyntä heillä kasvaisi, jos vastaava ale saataisiin Suomessa toteutettua. – Kysyntä kasvaisi noin 20 prosenttia, arvioi HSL:n markkinat-tulosalueen johtaja Mari Flink. Nykyään HSL nettoaa lipputuloilla noin 400 miljoonaa euroa vuodessa. Lisäkäyttäjien määrä ei riittäisi pitämään tulotasoa ennallaan. Flink arvioi, että kuukausilippujen hinnan puolitus pudottaisi tulot noin 250 miljoonaan. – Eli 150 miljoonaa vuositasolla silloin jäisi lipputuloja saamatta. Se on se summa, minkä valtio pitäisi kustantaa meille. Flink korostaa, että jos valtio lipputuen myöntäisi, se koskettaisi HSL:n lisäksi Suomen muitakin kaupunkiliikennetoimijoita. Flinkin arvio onkin, että kokonaiskustannus vuodessa olisi lähempänä 250 miljoonaa euroa.

Lippuale ei nosta autoilijaa rattinsa takaa

Flink ei muutenkaan suhtaudu kovin positiivisesti ajatukseen väliaikaisesta alennuksesta lipun hintoihin.

– Se tuntuu tempulta, ja tiedämme että ihmiset reagoivat hintamuutoksiin viiveellä.

Flinkin mukaan lippujen hintoja on muutettava pysyvästi, jos niitä halutaan muuttaa. Hän ei myöskään usko, että lippujen hinnoilla saadaan houkuteltua joukkoliikenteeseen autoilijoita.

– Saksastakin ja muualtakin tiedämme kokeiluista, että kun hinta merkittävästi laskee, niin joukkoliikennettä käyttävät ne, jotka käyttivät sitä aiemminkin. Sitten sieltä alkaa tulee kävelijöitä ja pyöräilijöitä kyytiin, ja se ei välttämättä ole se, mitä sitten tavoitellaan.

Autoilijat saadaan joukkoliikenteen pariin vain siten, että sillä matkustaminen olisi nykyistä helpompaa ja nopeampaa kuin nyt.

– Ja että se jossain kohtaa matka‑ajasta voittaa sen auton.

Yleisellä tasolla Flink kannattaa, että valtio tukisi julkista liikennettä enemmän. Nyt hänen arvionsa mukaan tuki on vain noin prosentin luokkaa, ja matkustajien lisäksi suurimman hintalapun maksavat kunnat.

Tommi Forsman MTV Uutiset Jukka Auramies MTV Uutiset

