Sonata Arctican laulaja Tony Kakko ja rumpali Tommy Portimo muistelivat 30-vuotista uraansa.

Melodisesta metallimusiikista tunnettu Sonata Arctica juhlii tänä vuonna 30-vuotista taivaltaan. Laulaja Tony Kakko ja rumpali Tommy Portimo vierailivat 27. tammikuuta Huomenta Suomessa muistelemassa uraansa.

Kun Sonata Arctica perustettiin Kemissä vuonna 1996, oli Portimo 14-vuotias.

– Kun sitä alkaa numerona mietiskelemään, on se ollut hurja matka ja pitkä taival, hän sanoo.

Kakko pohtii pitkän uran salaisuuden olevan sen "oman jutun tekeminen" tasaisesti.

– Välillä on vähän seikkailut taiteellisesti minne sattuu, mutta fanit ovat pysyneet mukana hommassa. Ollaan luotettu siihen omaan tekemiseen. Tämä on myös meidän elanto, ei sitä voi tosta noin vaan kevyin perustein heittää poiskaan, Kakko kuvailee.

– Tämä on elämäntapa ja nautimme tästä valtavasti. Kiertäminen on mukavaa, tiettyyn pisteeseen asti ja studiossa istuminen on mukavaa tiettyyn pisteeseen asti.

Mukaan mahtuu Portimon mukaan myös tuuria.

– Meillä oli ihan mieletön tuuri ensimmäisen levyn kanssa. Päästiin heti suoraan Stratovariuksen lämppäriksi Eurooppaan. 12 maata ja seitsemän viikkoa ympäri Eurooppaa, sillä lyötiin sellainen tietty pohja sinne Eurooppaan.

Mitä muita töitä kaksikko on tehnyt? Mitä tulevaisuudessa on luvassa? Katso koko haastattelu ylhäällä olevalta videolta!