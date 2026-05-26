Kolme suomalaista sukeltajaa hälytettiin apuun Malediivien sukellusonnettomuuden pelastustehtäviin. Päätös päiväntasaajan pohjoispuolelle lähtemisestä piti tehdä hyvin nopeasti.

Suomalaiset Patrik Grönqvist, Sami Paakkarinen ja Jenni Westerlund olivat sukellusreissulla Ruotsissa, kun Paakkarisen puhelin soi.

– Me olimme tehneet jo päivän sukelluksen ja kun tulin pintaan, katsoin puhelintani ja huomasin, että tutulta italialaiselta oli tullut puhelu, Paakkarinen muistelee MTV:n Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa.

Soitto takaisin paljasti, että Malediiveilla tarvittiin kiireesti apua sukellusonnettomuuden takia: pääsisivätkö suomalaiset heti matkaan?

– Ihan hetken mietin siinä, että keitäs meitä täällä on, minkälaisia tavaroita meillä on, pääsemmekö me täältä lähtemään. Kaikki oli järjesteltävissä ja sanoin, että kyllä me suurella todennäköisyydellä pääsemme lähtemään, jos tarvetta on, Paakkarinen kertoo.

Tarvetta taitaville tekniikkasukeltajille todella oli.