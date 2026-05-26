Yhdysvallat kaatoi Itävallan 4–1 ja Ruotsi Slovakian 4–2 jääkiekon MM-kisoissa tiistaina. Näin ne varmistivat näin paikkansa puolivälierissä. Siellä USA kohtaa Pohjois-Amerikan jättien hirmuottelussa Kanadan, Ruotsi voittajan iltapelistä Sveitsi–Suomi.
Jääkiekon MM-kisat 15.–31.5.2026
Sveitsi–Suomi tiistaina klo 21.20!
Yhdysvallat tarvitsi ottelusta voiton päästäkseen neljän joukkoon A-lohkossa. Puolustavan maailmanmestarin putoaminen puolivälierien ulkopuolelle olisi ollut sensaatio, mutta USA ei jättänyt selittelyille sijaa.
USA ohitti voiton turvin Saksan ja Itävallan, sijoittuu A-lohkossa neljänneksi ja kohtaa puolivälierissä Kanadan. Latvia on A-lohkon kolmonen ja saa B-lohkosta vastaansa joko Norjan tai Tshekin.
Kisaisäntä Sveitsi ja Suomi (molemmilla 18 pistettä) ratkaisevat A-lohkon voiton kello 21.20 alkavassa iltapelissä. Sen voittaja kohtaa puolivälierissä Ruotsin, joka otti pakkovoiton Slovakiasta hetki sitten päättyneessä taistossa.