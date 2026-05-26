Yhdysvallat selvitti nipin napin tiensä jääkiekon MM-kisojen puolivälierään, kun se tempaisi Itävallan kenttään 4–1 ja otti pakkovoiton. Samalla varmistui, että heikohkosti alkulohkossa suorittanut joukkue lähtee Fribourgiin ja haastaa ensimmäisessä pudotuspeliottelussa Kanadan. Team USA:n supertähti Matthew Tkachuk löi kaikki paineet naapuriin.

Nuoren ja melko nimettömän jenkkiremmin tilanne oli ennen tiistain iltapäiväpeliä selvä. Sen oli raavittava voitto Itävallasta. Florida-hyökkääjä Matthew Tkachuk kiisti, että kopissa olisi tunnettu paineita pakon takia.

– Ei, ei ollut painetta. Totta kai, tilanne oli "tulos tai ulos", mutta näin sen enemmänkin mahdollisuutena kuin painepaikkana. Se oli paikka näyttää parasta ja joukkueena teimme sen, hän linjaa.

NHL:n tähtikategoriaan heittämällä kuuluva Tkachuk liittyi MM-kisajoukkueeseen vasta kesken alkulohkon. Hän myöntää, että pelit ovat menneet sisäänajona.

– Ensimmäinen pelini oli päivä tänne saapumiseni jälkeen. Yritin vain saada tuntumaa, kun en ollut pelannut 1,5 kuukauteen. Peli peliltä on tuntunut paremmalta. Olen tottunut aikaeroon ja tutustunut joukkuekavereihin, Itävaltaa vastaan maalin tehnyt hyökkääjä avaa.