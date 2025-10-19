Tarja Turunen erotettiin täysin yllättäen Nightwishista yhtyeen menestyksen huipulla 21. lokakuuta 2005, 20 vuotta sitten.

Lokakuussa vuonna 2005 kiteeläinen sinfoniametalliyhtye Nightwish oli sen astisen historiansa suurimman suosion huipulla.

Nightwish oli ollut kattavalla maailmankiertueella puolitoista vuotta, keikkoja oli ollut reippaasti yli sata. Kiertue huipentui kotimaan päätöskeikkaan Helsingin silloisella Hartwall Areenalla perjantaina 21. lokakuuta. Sen jälkeen Nightwish oli jäämässä ansaitulle tauolle.

Vuotta aiemmin julkaistu Once-albumi oli kansainvälinen jättimenestys, joka rikkoi vuoden aikana miljoonan myydyn levyn rajan. Levyn sinkut Nemo sekä Wish I Had An Angel olivat suurhittejä, jotka takasivat Nightwishille lopullisesti näyttävän läpimurron maailmalla.

Hartwall Areenan lavalle nousivat lokakuisena perjantai-iltana yhtyeen alkuperäiseen, vuonna 1996 perustettuun kokoonpanoon kuuluneet säveltäjä-kosketinsoittaja Tuomas Holopainen, rumpali Jukka Nevalainen, kitaristi Emppu Vuorinen, vokalisti Tarja Turunen, sekä bändiin vuonna 2001 liittynyt basisti-vokalisti Marko Hietala.

Konsertista tehtiin livetaltiointi, ja siinä jälkikäteen kuultuna sen ajan Nightwish vaikuttaa antavan parastaan. Turusen ja Hietalan laulu sekä yhtyeen soittaminen kuulostavat siltä, kuin jokainen antaisi kaikkensa pitkän kiertueen huipennukselle.

Tallenne sai sittemmin nimen End of an Era. Keikan aikana neljä viidestä Nightwishin jäsenestä tiesi, että se tulisi olemaan yhdelle heistä viimeinen hetki yhtyeen riveissä.

Seuraavana päivänä todellisuutta oli kohu, jolle ei näkynyt loppua.

Otsikot toisensa perään huusivat shokeeraavaa uutista: Nightwishin solistin Tarja Turusen kerrottiin saaneen potkut yhtyeestä. Muut jäsenet Holopainen, Hietala, Vuorinen ja Nevalainen olivat ilmoittaneet asiasta Turuselle kirjeellä, joka hänelle ojennettiin keikan jälkeen.

Pitkässä kirjeessä kerrottiin, että Nightwishin ja Tarja Turusen tiet tulisivat eroamaan nelikon päätöksestä "pitkään jatkuneiden erimielisyyksien jälkeen".

– Ihmiset, jotka eivät puhu toisilleen vuoteen, eivät kuulu samaan bändiin, kirjeessä sanottiin.

Kirjeessä kerrattiin monia syitä erottamiselle. Se ei ollut kuitenkaan yksityinen kirje Tarja Turuselle, vaan se julkaistiin myös kaikkien nähtäville Nightwishin virallisilla nettisivuilla.

Siinä todettiin kyseessä olleen valinta siitä, loppuisiko Nightwishin taru loppuvuoteen 2005 vai jatkuisiko se vielä siitä eteenpäin. Kirjeessä täsmennettiin, etteivät Holopainen, Hietala, Vuorinen ja Nevalainen kokeneet, että voisivat jatkaa bändissä Turusen ja tämän manageripuolison Marcelo Cabulin kanssa. Turusta kohtaan esitettiin kovia syytöksiä.

– Sinun asenteesi ja käytöksesi ei sovi enää Nightwishin piiriin. Sinusta on tullut esiin sellaisia piirteitä, joita en olisi uskonut vanhassa rakkaassa ystävässäni näkeväni.

Kirje oli kirjoitettu yksikön ensimmäisessä persoonassa ja sen ensimmäinen allekirjoitus oli Tuomas Holopaisen. Kolme muuta allekirjoitusta tulivat perässä.

Tekstin lomassa todettiin muun muassa Nightwishin olevan bändi sekä "tunnetila".

Nightwish on tunnetusti nimenomaan Tuomas Holopaisen "sielunkuva" – näin hän myös Turuselle kirjeessä osoitetuilla sanoilla totesi.

– Tämä ei ole asia, mistä olemme erityisen ylpeitä, mutta et jättänyt meille vaihtoehtoa. Kuilu on liian leveä. Ja päätös on yksimielisesti meidän neljän. Olemme kulkeneet sen hetken ohi, jossa asiat voidaan selvittää puhumalla, kirje päättyi.

Monet muistavat yhä kirjeen ja ensiuutisen julkaisun jälkeen viikkokaupalla lehtiä täyttäneet skandaaliotsikot. Turunen julkaisi ensin päivien jälkeen oman vastineensa kirjeelle, jossa kertoi, ettei "tunnistanut itseään siksi, jota kirjeessä kuvaillaan".

– Aistin suurta vihaa kirjeessä. Ajatukseni ovat todella sekavat ja on mahdoton ymmärtää tapahtunutta, mutta en halua vastata tähän vihaan vielä suuremmalla vihalla. Yksityisasiat eivät missään nimessä pitäisi tulla mainituiksi julkisesti. Olen pahoillani, että pojat ovat tulkinneet meitä noin väärin, Turunen kirjoitti omilla nettisivuillaan julkaisemassaan tekstissä.

Muutama viikko potkujen jälkeen Turunen piti lehdistötilaisuuden, ja kuvat median edessä kyynelehtineestä, silminnähden järkyttyneestä Turusesta levisivät laajalle.

Laulaja kertoi murtuneena bändistä erottamisen tulleen hänelle täysin yllätyksenä.

Totuus

Marko Hietala kertoo nyt MTV Uutisille, mitä 20 vuotta sitten tapahtui.

Hietalan mukaan vuonna 2005 tapahtuneita asioita ajoi hänen sekä muiden bändin jäsenten ja heille työskennelleiden yhteinen ykkösvihollinen: pelko.

– Sitä, minkälaisia asioita kuulimme, värjäsi huomattavasti pelko sekä ihmisten mielipiteet. Tuollainen bändi, kun se matkustaa, on bisnesdiilejä sekä useita managementeja, niin siitä tulee eräänlainen norsunluutorni ja oma maailmansa.

Nimenomaan bändin sisällä olleet manageroinnit kamppailivat Hietalan mukaan vastakkain. Sen Hietala on todella oppinut vuosien varrella, että managerointi elää aina ennen kaikkea asiakkaansa kyvyistä.

Videolla Tarja Turunen kertoi vuonna 2005, mitä ajatteli häntä kohtaan esitetyistä syytöksistä Nightwish-kohun aikana.

1:02

Turusen managerointia hoiti tuolloin ja hoitaa yhä hänen aviomiehensä Marcelo Cabuli, ja bändin muilla jäsenillä oli oma edustuksensa.

– Ne ovat hyvin mustasukkaisia ja myöskin hyvin tehokkaita värjäämään totuutta omaksi mieleisekseen. Sitten, kun on norsunluutornissa, ne asiat alkavat väistämättä vaikuttaa, Hietala kertoo.

– Näen sen niin, ettei minulla ole ehkä koskaan mahdollisuutta tietää koko totuutta, miten paljon meidän jäbät ja Tarjan mies syytivät paskaa meillepäin. Siihen kuitenkin syyllistyin itse, että lähdin mukaan sellaiseen.

Se on jotain, mitä Hietala katuu. Hän on itsekin kokenut elämässään omien haasteidensa takia aikoja, jolloin ystäviä on kadonnut ympäriltä ja on tullut jollain tapaa hyljeksityksi.

– Suoraan sanoen, tunnen siitä tunnontuskaa Tarjan puolesta.

Tarja Turunen on ollut vuosien ajan vähäsanainen parinkymmenen vuoden takaisiin tapahtumiin liittyen. Vuonna 2012, seitsemän vuotta irtisanomisen jälkeen hän kuitenkin kertoi MTV Uutisille olleensa hyvin rikki täysin yllätyksenä tulleista potkuista ja siitä seuranneesta julkisesta nöyryytyksestä.

– Aika tuolloin oli erittäin rankkaa. En toivo sitä pahimmalle vihamiehellenikään. Kävin tuolloin niin pohjalla kuin mahdollista, se oli sellainen lantakuorma, joka tuli niskaani, Turunen totesi vuonna 2012.

Tulos tai ulos

Tuomas Holopainen kommentoi MTV:lle vuonna 2005 Tarja Turusen erottamisen Nightwishista olleen pitkän prosessin tulos.

– Koko vuosi on tullut mietittyä. Se on ollut ensimmäinen asia, joka on mielessä herätessä aamulla ja viimeinen illalla, Holopainen kertoi 20 vuotta sitten.

Holopainen, joka kertoi tuohon aikaan olevansa asiasta hyvin surullinen, totesi tilanteen bändin sisällä menneen niin vaikeaksi, ettei muuta ollut tehtävissä.

Tuomas Holopainen kertoi vuonna 2005 ajasta, joka johti Tarja Turusen erottamiseen.

0:30

Nyt, vuonna 2025 Marko Hietala komppaa näkemystä: tilanne oli jumissa. Jotain oli tehtävä, ja kaikki tajusivat sen.

Lopulta se, joka sanoi asian ääneen, oli Hietala itse.

– Sanoin, että ehkä meidän pitää laittaa solisti ja hänen miehensä kävelemään, jotta saamme jonkin rauhan. Sitten Tuomas kysyi minulta, että "luuletko bändin kestävän sen elossa". Sanoin, ette me emme kestä tätä enää kauaa elossa. Tässä kuolee usko ja into.

– Kyllä sitten näin, kun se idea esiteltiin, niin siellä oli ihmisiä, jotka olivat miettineet sitä omalla tahollaan, koska vastaus oli välitön "joo".

Hietala uskoo kuitenkin nyt, että mikäli asiaan olisi liittynyt vain Nightwishin viisi jäsentä, se olisi saatu ratkaistua.

Turusen potkut Nightwishista olivat valtava kansallinen uutinen. Yhtyeestä oli tullut sensaatio maailmalla, yksi historian kansainvälisesti menestyneimmistä suomalaisyhtyeistä sekä äärimmäisen suosittu myös kotimaassaan.

Uutisointi tapahtuneesta ei ottanut loppuakseen, vaan se jatkui viikkotolkulla. Etukäteen Hietala ei ajatellut, että se menisi siihen.

– Oli jo onnistunut huokaisemaan, mutta siitä lähtikin tornado, joka rupesi pistämään kaikkea remonttiin. Se mediahaloo, spekulaatio ja teoriat, kaikki oli sellaista, että lopetettiin jo kaikkien haastattelujen antaminen, mutta silti se vaan jatkui, jopa kuukausia. Ei mennyt viikkoakaan, etteikö jotain olisi ihmetelty.

– Toisaalta olisi pitänyt osata päätellä, kun ajattelee, mikä valtakunnallinen huomio koko bändiin kohdistui, että millainen metakka täällä nousee. Olihan se siihen suorassa suhteessa.

Tuomas Holopainen kertoi mitä ajatteli Tarja Turusesta Nightwish-kohun ollessa päällä.

0:25

Sovinto

Meni vuosia, kun Hietala ei ollut missään tekemisissä Turusen kanssa. 12 vuotta tarkalleen.

Vuonna 2017 Hietala ja Turunen kohtasivat Raskasta joulua -kiertueen keikalla Hämeenlinnassa. Siihen mennessä Hietala oli pohtinut vuoden 2005 tapahtumia hyvin paljon. Hän halusi, että nyt niistä puhuttaisiin.

– Siellä kävimme tämän keskustelun, että kaikista ikävintä, paskamaisinta ja surullisinta näissä asioissa on, että päädyimme riitelemään enimmäkseen sen takia, että toiset ihmiset halusivat riidellä. Ja siinä menetettiin ystäviä.

– Kyllä muistan, että siinä oli vähän tippaa linssissä silloin. Mutta tuollaisten asioiden myöntäminen on pelottavaa. Kuten sanoin, pelko oli viholliseni, mutta ylitin sen ja jotta selkärankani olisi suora, minun oli sanottava, että tunnen tästä asiasta tätä nykyä näin.

Siitä hetkestä lähtien Hietalan ja Turusen välit ovat parantuneet. Aloite siihen, että kaksikko päätyi vielä duetoimaan yhteiselle keikkalavalle, tuli myöhemmin Turuselta.

Muutama vuosi sitten Turunen lähetti Hietalalle viestin: heidän bändinsä olisivat heinäkuussa 2023 samaan aikaan sveitsiläisellä festivaalilla. Turunen ehdotti, että pitäisikö siellä "nykäistä yksi Phantom of the Opera kimpassa", jonka Nightwish versioi vuonna 2002 Hietalan ja Turusen voimin.

– Sehän oli sellainen sekunnin selvä juttu, heti tuli sävärit niskakarvoihin, että jännittävää, tehdään!

Tuohon aikaan Hietala työsti omaa soololevyään. Ilmoille lennähti idea, että Left on Mars -kappaleesta saisi helposti dueton.

Hietala lennähti Sveitsiin festareille ja Turuselle toimitettiin kappaleen demo "salaisella muistitikulla".

Samana iltana he kokivat yhdessä hetken, joka piirsi syvät jäljet Hietalaan, kun he lauloivat festivaalin lavalla yhdessä Oopperan kummituksen ja tämän kompleksisen ihastuksen välisen dueton. Edellisen kerran se oli tapahtunut lokakuussa 2005 Hartwall Areenalla.

– Se oli valaiseva hetki. 18 vuotta edellisestä duettokerrasta, ja ihmiset nauroivat, itkivät ja olivat hartaita yhtä aikaa. Ja kun me katsoimme toisiamme siellä lavalla tuntui, että sitä ilmapiiriä olisi voinut leikata kuin usvaa.

Siinä hetkessä Hietala tajusi myös sen, ettei hetki ollut tärkeä ainoastaan hänelle ja Turuselle, vaan myös kaikille niille, jotka sitä todistivat.

– Ymmärsin ihmisten kokevan tärkeänä sen, mitä voimme tuoda heille. Siinä on järjetön emotionaalinen vaikutus. Jos sillä saadaan näin vahvaa euforiaa aikaiseksi, niin sillä on myös merkitystä minullekin. Se johti sitten jälleen kerran managementien keskusteluun kaikesta siitä hyvästä, ja laitettaisiinko hieman show'ta pystyyn kimpassa.

Sittemmin Hietala ja Turunen ovat esiintyneet monesti yhdessä ja tiivistäneet yhteistyötään. Löytäneet uuden yhteyden, sekä musiikillisesti että henkilökohtaisesti.

Jos Hietala voisi, hän muuttaisi nyt monta asiaa vuoden 2005 tapahtumista.

– Se musersi yhtä ihmistä aivan liikaa. Se on asia, jota en koe oikeudenmukaisena. Jos olisin tajunnut nämä samat asiat, en olisi kokenut sitä oikeudenmukaisena silloinkaan.

Tarja Turunen kertoi 20 vuotta sitten, mitä haluaisi sanoa Tuomas Holopaiselle.

1:04

Eteenpäin

Hietala erosi Nightwishista vuonna 2021. Syyt olivat moninaiset, ja päätös pohjasi esimerkiksi Hietalan omiin mielenterveydellisiin haasteisiin.

Yhteyttä bändin jäseniin hän pitää edelleen, mutta lähinnä työasioista. On yhteistä firmaa sekä rojalteihin liittyviä asioita, joita täytyy hoidella. Nykyään Nightwishiin kuuluvat sen alkuperäisistä jäsenistä Tuomas Holopainen ja Emppu Vuorinen.

Hietala uskoo, etteivät kaikki yhtyeessä aivan käsittäneet, miksi hän halusi erota Nightwishista. Ainakin osan kanssa Hietala on käynyt asiasta avointa ja suoraa keskustelua selkiyttääkseen syitä.

Tuomas Holopaisen kanssa suora keskustelu aiheesta on jäänyt vähälle.

– Tiedän kyllä, että Tuomaksella oli vakaa mielipide siitä, että hän halusi pitää loppuun asti sen kokoonpanon, mikä siinä silloin oli. Eli jos joku lähtisi, se hajoaa. Luulen, että siinä mielessä hän saattoi ottaa sen hieman henkilökohtaisella tavalla.

– Mutta silloin oli otettava etäisyyttä kaikesta. Kyllä se asia on varmaankin valjennut myöhemmin.

Tarja Turunen, Tuomas Holopainen ja Emppu Vuorinen kieltäytyivät kommentoimasta asiaa tätä artikkelia varten.