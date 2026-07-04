Lionel Messin tähdittämä Argentiina joutui syviin vesiin jalkapallon MM-kisojen pudotuspelien avauskierroksella Kap Verdeä vastaan.
Puolustava maailmanmestari Argentiina pystyi kampeamaan voiton piskuisesta MM-debytantista vasta jatkoajalla maalein 3–2, kun Kap Verde tuli rinnalle niin varsinaisella peliajalla että jatkoajalla.
Ottelun maalikooste jutun alla.
Ottelun avausosuman 29. minuutilla tehnyt ja turnauksen maalisaldonsa jo seitsemään kasvattanut Messi näytti ottavan ottelun käänteet raskaasti. Hän peitti kasvonsa käsiin useampaan otteeseen matsin aikana ja sen jälkeen. Loppuvihellyksen hetkellä hän puhalteli helpottuneena.
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3–2-voitto jatkoajalla: Lionel Messin Argentiinan turnaus jatkuu.2026 FIFA
Koville otti.2026 FIFA
Suurpelaajalta kuultiin ottelun jälkeen iso tunnustus.