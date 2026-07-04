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Tunteet pinnassa: Lionel Messiltä iso tunnustus

Kap Verde -ottelu oli raskas koettelemus Argentiinan supertähdelle Lionel Messille. 2026 FIFA

Julkaistu 04.07.2026 08:40

Lionel Messin tähdittämä Argentiina joutui syviin vesiin jalkapallon MM-kisojen pudotuspelien avauskierroksella Kap Verdeä vastaan. Puolustava maailmanmestari Argentiina pystyi kampeamaan voiton piskuisesta MM-debytantista vasta jatkoajalla maalein 3–2, kun Kap Verde tuli rinnalle niin varsinaisella peliajalla että jatkoajalla. Ottelun maalikooste jutun alla. Ottelun avausosuman 29. minuutilla tehnyt ja turnauksen maalisaldonsa jo seitsemään kasvattanut Messi näytti ottavan ottelun käänteet raskaasti. Hän peitti kasvonsa käsiin useampaan otteeseen matsin aikana ja sen jälkeen. Loppuvihellyksen hetkellä hän puhalteli helpottuneena. Juttu jatkuu kuvien alla. 3–2-voitto jatkoajalla: Lionel Messin Argentiinan turnaus jatkuu.2026 FIFA Koville otti.2026 FIFA Suurpelaajalta kuultiin ottelun jälkeen iso tunnustus.

– Se oli vaikea ottelu, vaikeampi mitä odotimme. Avausmaalin tekeminen oli vaikeaa, mutta he näyttivät, miksi he pystyivät pelaamaan tasapelit Espanjaa ja Uruguayta vastaan, Messi totesi Reutersin mukaan.

– He ovat hyvin kurinalaisia. Heillä on aseensa. He ovat erittäin intensiivisiä. Ja he satuttivat meitä. Me vaihdoimme iskuja.

Messi korosti, että tärkeintä oli jatkoonpääsy. Nyt ajatukset siirtyvät analyysiin ja lepoon.

– Odotimme kärsivämme. Ja me kärsimme. Mutta tämä oli tärkeä voitto, maalitykki päätti.

2:59 Maalikooste: MM-klassikko! Argentiina kaatoi Kap Verden 3–2 vasta jatkoajalla.

Jalkapallon MM-kisojen neljännesvälierät:

Lauantai 4.7.

Kanada–Marokko klo 20.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3)

Sunnuntai 5.7.

Paraguay–Ranska klo 00.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3)

Brasilia–Norja klo 23.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Maanantai 6.7.

Meksiko–Englanti klo 03.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Portugali–Espanja klo 22.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3)

Tiistai 7.7

USA–Belgia klo 03.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3)

Argentiina–Egypti klo 19.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Sveitsi–Kolumbia klo 23.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Ossi Karvonen MTV Uutiset Ossi Karvonen työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Karvoseen voit olla yhteydessä esimerkiksi juttuvinkkeihin liittyen. Sähköposti: ossi.karvonen@mtv.fi.

Lionel Messi ylisti Kap Verden esitystä | MTV Uutiset