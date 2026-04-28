Raskaansarjan tähtinyrkkeilijä Anthony Joshua palaa kehään.
Joshua kohtaa paluuottelussaan Kristian Prengan Saudi-Arabiassa 25. heinäkuuta.
35-vuotias Prenga on otellut ammattilaisena 21 ottelua ja hävinnyt niistä vain yhden. Kaikki 20 voittoa ovat tulleet tyrmäyksellä.
Joshua loukkaantui joulukuussa traagisessa auto-onnettomuudessa, jonka yhteydessä kaksi brittiottelijan ystävää ja taustatiimin jäsentä menetti henkensä. Nyt Joshua on kuitenkin taas valmis ottelemaan.
– Ei ole salaisuus, että olen ottanut aikaa rakentaakseni rauhassa paluutani kehään. Olen allekirjoittanut useamman ottelun sopimuksen, joka alkaa 25. heinäkuuta. Odotan innolla, että voin jatkaa siitä, mihin viimeksi jäin, Joshua toteaa tiedotteessa.
Paluuottelu on vain yksi askel kohti tulevaa jättiottelua Joshuan ja Tyson Furyn välillä. Kaksikko otti jo aiemmin huhtikuussa verbaalisesti yhteen Furyn voitokkaan paluuottelun jälkeen.
Joshuan promoottorina toimiva Eddie Hearn kertoi Instagram-tilillään, että Prenga-ottelun jälkeen Joshua ja Fury tulevat nousemaan kehään.
– Allekirjoitettu, sinetöity, toimitettu. AJ vastaan Fury vireillä, Hearn ilakoi Instagramissa.
Myös Tyson Fury julkaisi Instagram-tilillään kuvan nyrkkeilymaailman taustalla väkevästi häärivän Turki Alalshikhin X-kirjoituksesta.
– Kaikille ystävilleni Iso-Britanniassa, se tapahtuu. Se on allekirjoitettu, Alalshikh kirjoittaa.