Kaksi ihmistä toimitettiin sairaalaan Vihdissä tapahtuneesta kolarista maanantaina.

Kaksi ihmistä loukkaantui auto-onnettomuudessa Vihdin Haapakyläntiellä myöhään maanantai-iltana, kertoo pelastuslaitos. Toinen autoista syttyi palamaan. Sivulliset onnistuivat saamaan vakavasti loukkaantuneen ihmisen pois palavasta autosta ennen pelastuslaitoksen saapumista paikalle, kertoo Yle.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen palomestari Dan Karvonen kertoo Ylelle, että auto "paloi soihtuna".

Toistaiseksi ei vielä tiedetä, mikä johti näinkin voimakkaaseen tulipaloon. Turmaa tutkivat poliisi ja onnettomuustutkintalautakunta.