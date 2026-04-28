Keliaakikoille on mahdollisesti luvassa helpotusta gluteenin sietämiseen.
Kokeellinen lääke suojasi keliaakikoiden elimistöä gluteenin haittavaikutuksilta. Asia selviää Oulun ja Tampereen yliopistojen johtamasta kansainvälisestä tutkimuksesta.
Sama tutkijaryhmä on aiemmin havainnut, että lääke suojasi suolistoa. Nyt vaikutus osoitettiin koko elimistössä.
Tutkijoiden mukaan lääke voisi tulevaisuudessa täydentää ruokavaliohoitoa potilailla, jotka altistuvat gluteenille vahingossa tai joilla oireet jatkuvat ruokavaliosta huolimatta.
Keliakia on melko harvinainen
Vain noin yhdellä prosentilla ihmisistä länsimaissa on keliakia, Suomessa noin kahdella prosentilla.
Keliakia on autoimmuunisairaus, jossa gluteeni aiheuttaa tulehdusreaktion ohutsuolessa, ja sairaus oireilee usein erilaisina vatsavaivoina.
Tutkimusta toteuttamassa ollut professori Jessica Biesiekierski Melbournen yliopistosta sanoi The Guardianin artikkelissa keliakian olevan selkeästi määritelty sairaus, jonka diagnosointi on suoraviivaista.