Jääkiekon NHL:ssä Pittsburgh Penguins on voittanut Philadelphia Flyersin maalein 3–2 pudotuspelien ensimmäisen kierroksen ottelussa.
Philadelphia johtaa ottelusarjaa voitoin 3–2.
Philadelphian suomalaispuolustaja Rasmus Ristolainen oli joukkueensa tehopelaaja. Ristolainen syötti Philadelphian molemmat maalit. Upeaa pudotuspelikevättä pelaava Ristolainen on tehnyt nyt viidessä pelissä viisi (1+4) tehopistettä.
Pittsburghin 3–2-voittomaalin viimeisteli 2. erässä Kris Letang.
Philadelphia johti ottelusarjaa jo voitoin 3–0 mutta on hävinnyt kaksi viimeistä ottelua. Jatkopaikkaan toiselle kierrokselle tarvitaan neljä voittoa.
Joukkueet kohtaavat seuraavan kerran torstain vastaisena yönä Suomen aikaa.