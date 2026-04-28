Matchamania on rantautunut myös Suomeen. Mistä ilmiössä on oikein kyse?

Kahviloissa ja sosiaalisessa mediassa ei ole voinut olla törmäämättä juomabuumiin nimeltä matcha. Erilaiset matchajuomat ovat vaivihkaa levinneet maailmalta myös Suomeen.

Huomenta Suomessa piipahdettiin huhtikuussa Helsingin Messukeskuksessa järjestettävillä Ruokamessuilla ja selvitettiin ilmiön taustoja.

"Juomista on tullut lifestyle-asuste"

Nykyisiä ja tulevia juomatrendejä on juuri tutkinut muun muassa juomavalmistaja Oatly. Suomen Oatlyn toimitusjohtaja Ilse Siekkinen kertoo erityisesti kylmien juomien kasvattaneen suosiota. Varsinkin nuoret juovat nyt jääkahveja, jäälatteja ja jäämatchaa.

– Halutaan elämyksellisyyttä. Eri ainesosat, kerrostukset, värimaailma vaikuttavat todella paljon. Juomista on tullut vähän niin kuin lifestyle-asuste, joka sitten sopii myös sosiaaliseen mediaan.

Vihreä japanilainen teejauhe matcha viehättää paitsi värikkyydellään myös ominaisuuksiensa ansiosta. Reloven kehitysstrategi Heidi Rantalan mukaan matchatrendi on globaalisti iso ja nyt se on leviämässä myös Suomeen. Matchan sisältämät antioksidantit sekä kofeiini iskevät yleisöön.