Tapparan kultakypärä Benjamin Rautiainen myöntää, että Ilves oli kolmannessakin välierässä tasakentällisin niskan päällä. Vihdoin maalin playoff-keväässä iskenyt Rautiainen ei ainakaan myöntänyt paiskanneensa selästään minkäänlaista apinaa.

Tappara kavensi välierävoitot 1–2:een. Ottelu otti voimakkaasti suuntaa avauserässä, kun Ilveksen Otto Latvala huitoi itsensä suihkuun. Seuranneella ylivoimalla Tappara iski kahdesti. Ensin Joachim Blichfeld rankaisi ranteella, hetken päästä 77 pistettä runkosarjassa takonut Rautiainen lisäsi johtoa.

Ottelu oli vasta pudotuspelikevään toinen, jossa kaksikko pääsi tehopisteille. Tuloksenteko on ollut erittäin vaikeaa.

– Vaikea sanoa, että oliko apinaa selässä. Se on fakta, että niitä pisteitä odotetaan ja niitä pitää tulla. Tällaisissa tiukoissa peleissä pitää jonkun vastuuta kantaa. Totta kai sitä meiltä odotetaan, Rautiainen kommentoi ottelun jälkeen MTV Urheilulle.

Vaikka Tappara sai lentävän lähdön, se vaipui ottelun edetessä ottavaan asemaan. Rautiainen myöntää, että kaksi ensimmäistä peliä vienyt paikallisvastus oli edelleen kurko tasakentin.

– Ilves oli kyllä 5–5-pelissä niskan päällä. Turha kieltää se tosiasia. He puolustavat hyvin ja tekevät meidän hyökkäämisen vaikeaksi. Meidän pitäisi olla omassa päässä terävämpiä ja katkoa pitkiä hyökkäyksiä, nuorisotähti pohti.

– Kakkoserässä kaveri pääsi kyllä peliin mukaan. Osittain annettiin se kontrolli siinä. Pelattiin liian agressiivisesti tietyissä kohdissa, hän jatkoi.

Ilves kiipesi 2–2:een keskimmäisellä kaksikymppisellä. Päätöserässä Tappara kuitenkin tarjosi tähän mennessä semifinaalien parhaan jaksonsa. Hyvä paine huipentui viisi minuuttia ennen loppua, kun Kasper Simontaival ohjasi 3–2-voittomaalin.

– Iso maali meille ja koko sarjan kannalta. Sekin, että kestettiin vielä loppu.

– Ei me tänäänkään mitään kauhean hyvää peliä pelattu ja pystyimme voittamaan. Se tuo meille uskoa. Nyt pitäisi vain löytää paras pelimme, jota nähtiin runkosarjassakin, niin tästä on hyvä jatkaa.

20-vuotias Rautiainen käväisi toisessa erässä pukukopin puolella. Hän loukkasi jalkaansa törmäyksessä Ilveksen Matic Törökin kanssa. Tappara-taituri palasi kuitenkin askiin pikaisen koppivisiitin jälkeen.

Toisessa erässä jalka näytti ottavan osumaa tärskyssä Törökin kanssa. Mikä on jalan kunto?

– Hyvä kunto, Rautiainen hymähti lopuksi.

Tamperelaisten välieräsarja jatkuu torstaina.