Jääkiekon MM-puolivälierien seuranta | MTV Uutiset

Urheilu MM-jääkiekko Etusivu Videot Otteluohjelma Sarjataulukko Pistepörssi MTV seurasi: Leijonille kivikova välierävastustaja – Norjalle sensaatiosaavutus Lenni Hämeenaho karkaa maalintekoon: 4–1 Leijonille! Julkaistu 28.05.2026 23:00 (Päivitetty 29.05.2026 00:00 ) Anssi Shemeikka anssi.shemeikka@mtv.fi anssishemeikka Suomi voitti torstaina Tshekin jääkiekon MM-kisojen puolivälieräottelussa maalein 4–1. MTV Urheilu seurasi kello 21.20 käynnistyneiden puolivälierien tapahtumia tässä artikkelissa. Suomi kohtaa lauantai-illan välierässä Kanadan. Norja–Latvia lopputulos: 2–0 (0–0, 1–0, 1–0) Sveitsi–Ruotsi lopputulos: 3–1 (1–1, 2–0, 0–0)

Klo 23.18: Ruotsi onnistuu rakentamaan ylivoimansa rippeille paikan, mutta Sveitsi selviää täysilukuiseksi. Norjan ja Latvian välinen puolivälierä on päätöserän puolivälissä.

Klo 23.17: Sveitsin ja Ruotsin välinen päätöserä alkaa – Ruotsin ylivoimalla.

Klo 23.09: Norja ottaa aikalisän, kun päätöserä on edennyt viisi minuuttia. Laukaukset ottelussa ovat toistaiseksi Norjan eduksi 21–16.

Klo 23.02: Kun Zürichissa edetään erätauolle, Norja ja Latvia aloittavat Fribourgissa kolmannen erän.

Klo 22.58: Ruotsi saa toisen erän lopussa arvokkaan ylivoiman. Sen alku ei tuota toivottua tulosta. Jäähykelloon jää toisen erän päättyessä 46 sekuntia. Päätöserään lähdetään Sveitsin 3–1-johdossa. Kotijoukkueen keulakuva Roman Josi on kasannut ottelussa toistaiseksi tehot 1+2.

Klo 22.53: Calvin Thürkauf iskee ylivoimalla Sveitsin 3–1-johtoon! Nico Hischier kiertää laidan kautta maalin eteen ja tarjoaa herkullisen lätyn Thürkaufille, joka takoo kiekon Hellbergin ohi. Valtava maali Sveitsille erän loppuun. Ruotsi ei pysty tällä hetkellä luomaan hyökkäyspäässä mitään. Tällä hetkellä Leijonat on kohtaamassa välierässä Kanadan lauantain iltaottelussa .

Klo 22.50: Sveitsi pääsee erän loppuun hakemaan kahden maalin johtoa, kun Joel Persson saa kahden minuutin jäähyn kampituksesta.

Klo 22.45: Oskar Sundqvist ja Timo Meier ovat jään pinnassa. Mikko Kaukokari näyttää molemmille joukkueille kahden minuutin rangaistuksia. Sundqvist vaikuttaa satuttavan polvensa pahasti. Samalla Norjan ja Latvian välinen ottelu etenee toiselle erätauolle. Meierin taklaus Sundqvistin polveen täytti myös viiden minuutin rangaistuksen kriteerit, mutta "pikkukakkosilla" jatketaan. Ruotsi on menettänyt viidessä minuutissa Oliver Ekman-Larssonin ja Oskar Sundqvistin, kaksi merkittävää profiilipelaajaa. Päävalmentaja Sam Hallam käy tuomarien suuntaan kuumana.

Klo 22.41: Sveitsi siirtyy 2–1-johtoon Denis Malginin maalilla! Osuma on Malginille turnauksen neljäs. Malgin jättää Ruotsin puolustuksen kuin seisomaan ja kiihdyttää puolustaja Mattias Ekholmin vierestä maalipaikkaan. Laukaus on ensiluokkainen ja uppoaa Hellbergille etukulmasta sisään.

Klo 22.36: Oliver Ekman-Larsson lyö päänsä Nino Niederreiterin taklauksen yhteydessä ja suuntaa pukusuojaan. Taklaus ei kuitenkaan ollut sääntöjen vastainen. Ruotsalaiset protestoivat ja vaativat seurauksia Niederreiterille, mutta niitä ei ole luvassa. Tällä hetkellä kentällä taklataan lähes joka kerta, kun siihen pienikin mahdollisuus aukeaa.

Klo 22.31: Norjan Andreas Martinsen liukuu jo toista kertaa tässä erässä jäähyaitioon. Latvialle tarjotaan, mutta Haukeland on esiintynyt Norjan veräjällä vakuuttavasti.

Klo 22.26: Sekä Norjan että Ruotsin ylivoimat ovat ohi. Lisämaaleja ei nähdä.

Klo 22.23: Ruotsi ylivoimalle, kun Sveitsin Calvin Thürkauf syyllistyy kampitukseen.

Klo 22.21: Norjalle ottelun toinen ylivoima, kun Roberts Mamcics suuntaa rangaistujen aitioon.

Klo 22.17: Sveitsi ja Ruotsi pääsevät vauhtiin toisessa erässä, ja samaan aikaan Norja siirtyy toisaalla johtoon! Maalintekijänä Tinus Luc Koblar, joka saa B-pisteen kaarella irtokiekon ja sijoittaa tarkasti yläkulmaan.

Klo 22.11: Latvialle aukeaa erinomainen paikka, kun Haralds Egle irrottautuu Norjan puolustukselta, mutta Henrik Haukeland selvittää vedon ja jatkotilanteet kunnialla.

Klo 22.09: Pikatahtia edenneessä Norjan ja Latvian kohtaamisessa käynnistyy toinen erä.

Klo 22.02: Avauserästä ei tapahtumia puutu, mutta uusia ja merkittäviä ei Sveitsin ja Ruotsin välillä nähdä. Avauserä päättyy lukemissa 1–1. Tunnelma Zürichissa on vaikuttava. Ruotsin hetki oli avauserän viiden minuutin ylivoima, mutta tasakentällisin Sveitsi määritteli tempoa. Kotijoukkueen tukena on katsomoon niin ikään saapunut tennislegenda Roger Federer.

Klo 21.55: Zürichin areena sykkii Sveitsin tasoituksen jälkeen. Sveitsi hallitsee Roman Josin johdolla kamppailua tällä hetkellä täysin, mutta Magnus Hellberg kestää toistaiseksi.

Klo 21.51: Roman Josi tasoittaa Sveitsille 1–1:een! Kisaisännän NHL-tähti laukoo viivalta ja Luganon hyökkääjä Calvin Thürkauf tekee ensiluokkaisen maskin. Kotiyleisö ulvoo onnesta avauserän kaikkien vaikeuksien jälkeen. Samalla Norja ja Latvia etenevät erätauolle maalittomassa tilanteessa.

Klo 21.50: Norjan ja Latvian kohtaaminen on edennyt huomattavasti Sveitsin ja Ruotsin kohtaamista nopeammin. Norjan ylivoima on kuivumassa kokoon samalla kun ensimmäisen erän viimeinen minuutti alkaa.

Klo 21.48: Norja-Latvia etenee maalittomana. Norja saa seuraavaksi ylivoiman avauserän loppuun.

Klo 21.46: Sveitsi selvitti sekä viiden minuutin alivoiman että vältti Ruotsin toisen maalin. Kääntyykö pelin virtaus?

Klo 21.41: Ruotsin toinen maali hylätään! Suomalaistuomarit Brander ja Kaukokari tuomitsevat osuman Oskar Sundqvistin potkumaaliksi. Sveitsi selviytyy toiselta takaiskulta.

Klo 21.37: Ruotsin viiden minuutin ylivoimasta on kulunut kaksi minuuttia. Pyöritystä, kyllä, vaan ei vielä vaarallisimpia maalipaikkoja.

Klo 21.35: Hetki maalin jälkeen Sveitsin tärkeimpiin puolustajiin kuuluvan Dean Kukanin korkea maila osuu ruotsalaista kasvoihin ja Kukan lentää suihkuun. Kova tuomio suomalaiselta tuomarikaksikolta Brander-Kaukokari. Ruotsi viiden minuutin ylivoimalle! Sveitsin erinomainen alku on sulamassa tyystin.

Klo 21.30: Linus Karlsson vie Ruotsin 1–0-johtoon! Maalin syöttäjinä Emil Heineman ja Oliver Ekman-Larsson.

Klo 21.29: Sven Andrighetto pääsee laukomaan kaarelta melko rauhassa, mutta Hellbergin vastaantulo peittää riittävästi maalia. Kotiyleisö villiintyy ja hyppii rytmikkäästi ympäri hallia. Tunnelma on katossa.

Klo 21.24: Sveitsin Timo Meier runnoo maalille voimalla, mutta Hellberg onnistuu torjumaan. Sveitsiltä vahva aloitus iltaan äänekkään kotiyleisön tarjotessa tuttua tukea.

Klo 21.21: Jäljellä olevat puolivälierät ovat käynnissä.

Klo 21.03: Sveitsin maalivahdiksi palaa Suomea vastaan lepovuorossa ollut Leonardo Genoni. Ruotsin maalia vartioi Magnus Hellberg.

Klo 20.32: Leijonat toivonee vastustajakseen Norja-Latvia-ottelun voittajaa. Tämä toteutuu, jos Ruotsi voittaa kisaisäntä Sveitsin. Jos taas vahvasti esiintynyt Sveitsi vie puolivälierän, se saa vastaansa Norjan tai Latvian. Tässä tapauksessa Leijonat kohtaisi Kanadan.

Klo 19.50: Kanadan maalintekijöinä tänään Celebrini, Holloway, Brown ja Crosby. Kello 21.20 alkavissa puolivälierissä kohtaavat Norja ja Latvia sekä Sveitsi ja Ruotsi.

Klo 19.44: MTV Urheilun jatkaa puolivälierien seurantaa tässä artikkelissa. Alkuillan toisessa puolivälierässä Kanada voitti Yhdysvallat maalein 4–0. Suomen vastustaja tulee olemaan joko Kanada, Norja tai Latvia.

Suomi-Tsekki 4–1:

Klo 19.36: Ottelu päättyy ja Suomi voittaa! Leijonat nähdään välierissä ensimmäistä kertaa sitten kevään 2022. Vastustaja lauantain välierään selviää myöhemmin. Suomen parhaat pistemiehet ottelussa ovat maalin ja syötön tarjoilleet Sakari Manninen ja Lenni Hämeenaho.

Klo 19.34: Hallissa kuulutetaan ottelun olevan loppuunmyyty, eli mökissä 10 000 katsojaa. Tunnelma on ollutkin kyllä mainio. Illalla tietysti paikallissilmin päänäytös, kun Ruotsi joutuu Sveitsin myllyyn, Jere Hultin raportoi areenalta.

Klo 19.30: Lenni Hämeenaho vie Suomen 4–1-johtoon! Hämeenaho nappaa keskialueelta kiekon, karkaa läpiajoon ja uittaa kiekon Korenarin jalkojen välistä sisään. Hämeenahon tehot ovat turnauksessa nyt 3+5=8 ja tässä ottelussa 1+1.

Klo 19.29: Suomen ylivoima pyörii vinhasti koko jäähyn ajan, mutta neljättä maalia ei nähdä. Tshekki kestää näin Leijonien toisenkin ylivoimapelin.

Klo 19.25: Tshekin ollessa pakotettu avamaan peliään Suomelle aukeaa tuon tuosta mahdollisuuksia ylivoimahyökkäyksiin. Saku Mäenalanen koettaa Korenarin kilven kestävyyttä. Hetkeä myöhemmin Suomi ylivoimalle, kun Lukas Sedlakin maila kolahtaa Mikko Lehtosen kasvoihin.

Klo 19.19: Päätöserä lähestyy puoliväliä. Laukaukset tässä erässä Tshekille 5–3. On jopa pieni ihme, että Suomi johtaa yhä kahdella maalilla.

Klo 19.16: Tshekki kilauttaa nyt puolestaan tolppaan, mutta niiden muodot ovat yhä Suomelle suosiolliset. Tällä kertaa viivalaukaus kimposi Aatu Rädyn kupeista maalipuuhun.

Klo 19.15: Samaan aikaan pelattavassa Kanadan ja Yhdysvaltojen puolivälierässä, vaahteralehtipaidat johtavat päätöserän alkuhetkillä 2–0 Dylan Hollowayn ja Celebrinin osumilla.

Klo 19.11: Tshekki käy ylärimassa. 2–3-kavennus on ollut viime minuutteina lähellä, mutta uhrautuva puolustus ja hyvä onni ovat olleet Leijonien suojana, toistaiseksi.

Klo 19.10: Tshekin avausmaalin tehnyt Filip Hronek yrittää ranteella viivalta, mutta Annusen panssari on tiellä. Tshekki myllyttää erän alussa, mutta vedot jäävät suomalaisten varusteisiin tai painuvat ohi.

Klo 19.05: Suomi on 20 minuutin päässä ensimmäisestä välieräpaikasta sitten kevään 2022. Päätöserä on käynnissä.

Klo 18.48: Toinen erä päättyy, jonka aikana molemmat joukkueet osuivat kerran. Tämä 20 minuuttia oli paljon ensimmäistä tasaisempi. Kumpikaan joukkueista ei saanut selkeää otetta pelistä, mutta Tshekki pääsi ylivoimamaalin avulla kohtuullisen etäisyyden päähän.

Klo 18.45: Toisen erän viimeinen minuutti on käynnissä. Rikkonaisella rytmillä on edetty viimeiset vaihdot.

Klo 18.39: Suomen kumpikaan ylivoimakoostumus ei onnistu maalinteossa muutamista laukauksista huolimatta ja joukkueet ovat täysilukuiset.

Klo 18.35: Suomi ottelussa ensimmäistä kertaa ylivoimalle, kun David Tomasekin korkea maila kopsahtaa Lenni Hämeenahon kasvoihin.

Klo 18.34: Leijonien kuriton hetki ja Tshekin kavennusmaali herättävät Zürichin punavalkoiset kannattajat täysin uuteen päivään. Nyt jokainen puolittainen hyökkäys saa tshekkiläisfanit täyteen huutoon, Jere Hultin kirjoittaa areenan yläparvelta.

Klo 18.32: Suomi selvittää toisen rangaistuksen. Tshekki loi vielä yhden erinomaisen maalipaikan ylivoimansa aikana, mutta toinen kavennusmaali jää tekemättä. Toista erää jäljellä seitsemän minuuttia.

Klo 18.30: Tshekki kaventaa 1–3:een, maalintekijänä Filip Hronek. Tshekin ylivoima jatkuu vielä reilun minuutin.

Klo 18.28: Suomelle toinenkin rangaistus, kun Olli Määttä tarjoaa poikittaisen maalin edessä tshekkiläisen pään seudulle. Tshekki pääsee kahden miehen ylivoimalle.

Klo 18.27: Ottelu on puolivälissä, kun nähdään pelin ensimmäinen rangaistus. Jesse Puljujärvi suuntaa rangaistujen aitioon, syynä ryntääminen.

Klo 18.20: Suomen ykkösketju rakentaa pitkän pyörityksen Tshekin päätyyn. Tilanne päättyy Granlundin laukaukseen, joka pysähtyy Korenarin syliin. Suomi on jatkanut toisessa erässä siitä, mihin ensimmäisessä jäi. Tshekin pelillisestä elpymisestä ei toistaiseksi ole viitteitä.

Klo 18.12: Konsta Helenius lataa Aleksander Barkovin syötöstä Suomen 3–0-johtoon! Ykkösketjun kaksikko hyödyntää kahdella yhtä vastaan -hyökkäyksen täydellisesti. Maali on Heleniukselle turnauksen ensimmäinen. Barkovin syöttö on upea, mutta vähintään yhtä näyttävä on kaksikon keskialueella vapauttanut Mikael Granlundin esityö.

Klo 18.11: Tshekin Michal Kempnylle aukeaa toisen erän alkuun erinomainen maalipaikka, mutta kavennus jää tekemättä.

Klo 18.05: Laukaukset avauserässä kirjattiin Suomen eduksi 8–7. Annuselle seitsemän torjuntaa, Korenarille kuusi. Ylivoimalle ei päässyt vielä kumpikaan. Toisen erän alkuun muutama minuutti.

– Saimme määrättyä aika hyvin peliä, valmentaja Ville Peltonen iloitsi toisen erän kynnyksellä.

Klo 17.56: Samaan aikaan on käynnissä Kanadan ja Yhdysvaltojen puolivälierä, jota Kanada johtaa 1–0 Macklin Celebrinin ylivoimamaalilla. Ottelun toistaiseksi puhuttavin tilanne on ollut kuitenkin USA:n Ryan Lindgrenin taklaus Kanadan Evan Bouchardiin. Häijy temppu johti Lindgrenin ulosajoon.

Klo 17.51: Avauserä päättyy Suomen hallitessa ottelua selvästi. Tshekki luo erän loppuun hetkellisen paineen, mutta Leijonat ensimmäiselle erätauolle tukevalta tuntuvassa 2–0-johdossa.

Klo 17.42: Anton Lundell vie Suomen 2–0-johtoon! Lenni Hämeenaho päättää etenemisensä oikealta laidalta laukaukseen ja Korenar tarjoaa irtokiekon, jonka kaksinkertainen Stanley Cup -voittaja Lundell, 24, takoo sisään. Maali on samalla Lundellille turnauksen neljäs. Syöttöpiste Hämeenahon lisäksi Urho Vaakanaiselle.

Klo 17.40: Suomen avausmaalin jälkeen Leijonien peli on sujahtanut entistä paremmin uomiinsa. Puolustajat ratkovat tilanteita paineen alla viisaasti ja muutama paikka lisäosumillekin on luotu.

Klo 17.32: Sakari Manninen vie Suomen 1–0-johtoon! Puljujärvi riistää kiekon siniviivalla ja tarjoilee ketjukaverilleen Manniselle, joka lataa Leijonat keulille. Manniselle MM-uran 44:ssä ottelussa 13:s maali. Syöttäjänä toimineelle Puljujärvelle tehopiste on jo turnauksen yhdeksäs.

Klo 17.29: Kubalik paikassa, mutta laukaus epäonnistuu ja Annunen selvittää. Tshekki on antanut Suomelle kosolti tilaa käynnistää hyökkäyksiä omasta päästä, mutta toistaiseksi lähempänä maalia on käynyt Tshekki.

Klo 17.25: Barkov menettää omassa päässä mailan, Tshekki luo vetopaikan, mutta laukaus viuhuu ohi. Tshekki on onnistunut rakentamaan 2-3 maalipaikkaa, mutta Justus Annunen on ollut tilanteiden päällä.

Klo 17.21: Suomen ykkösketju rakentaa ensimmäisen maalipaikan. Granlund ja Helenius alustavat Barkoville tilanteen maalin eteen, mutta tämän harhautus ei pure Tshekki-vahti Josef Korenariin.

Klo 17.20: Ottelu on käynnissä!

Klo 17.15: Olli Jokinen muistuttaa pelaajien tiedostavan selkeästi, että tämä peli määrittää sen, miten turnaus muistetaan. Alkulohkon huippuotteet painuvat unholaan, jos puolivälierästä seurauksena on kotimatka.

Klo 17.05: Tshekki oli alkulohkonsa kolmonen. Se otti seitsemästä ottelusta neljä voittoa ja 13 pistettä. Tappiot tulivat Sloveniaa, Kanadaa ja Norjaa vastaan. Voitot puolestaan esimerkiksi Ruotsia ja Slovakiaa vastaan.

Klo 16.55: Jere Hultin raportoi Swiss Life -areenalta: Ottelun alkuun on puolisen tuntia. Länsinaapuristakin on saavuttu ihastelemaan Leijonia, sillä legendaarinen Nicklas Lidström istahti juuri Zürichin areenan mediakatsomoon. Puolustajalegendan läsnäoloon saattaa vaikuttaa myös illalla pelattava Tre Kronorin ja Sveitsin välinen puolivälierä, mutta sovitaan niin, että Lidström on ainakin alkuillan vaikuttumassa Suomen puolustuslinjasta.

Klo 16.38: Vaikka Suomen ylivoimapeli on jokseenkin taantunut turnauksen alkuun nähden, numerot ovat sillä saralla Tshekkiin nähden yhä suosiollisia. Suomi on tehnyt 23 ylivoiman aikana kahdeksan maalia, Tshekki 16 ylivoiman aikana vain kaksi.

Klo 16.35: Suomen kolme edellistä MM-turnausta on päättynyt tappioon puolivälierissä. Jani Alkion rinnalla selostamossa kommentoiva Jesse Joensuukin näkee Suomen ottelun ennakkosuosikkina.

– En olisi yhtään huolissani, jos peli ei lähde heti kulkemaan. Pelin aikana ehditään hyvin vielä reagoida. Silti pitää muistaa, että hyvälläkin pelillä tällaisen pelin voi hävitä, Joensuu ennakoi.

Klo 16.32: Suomella on alla turnauksen ainoa tappio. MTV Urheilun asiantuntijan Sami Kapasen mukaan Sveitsi-ottelu oli iso mittari Suomelle, mutta tappiosta huolimatta Suomi lähtee puolivälierään selkeänä ennakkosuosikkina. Olli Jokinen puolestaan ei ole saanut minkäänlaista otetta Tshekin tämän kevään joukkuueesta.

– Erittäin epätasainen ja arvamaaton Tshekki, jonka pelaaminen on seilannut laidasta laitaan, Jokinen totesi.

Klo 15.45: Oikein mukavaa päivää ja tervetuloa mukaan jännittämään Leijonien puolivälieräottelua Tshekkiä vastaan! Tänään ratkaistaan neljässä puolivälierässä paikat lauantain välieriin ja sunnuntain mitaliotteluihin.

Puolivälieräparit:

Sveitsi (A1) – Ruotsi (B4)

Pelataan Zürichissä kello 21.20 alkaen.

Suomi (A2) – Tshekki (B3)

Pelataan Zürichissä kello 17.20 alkaen. Suora lähetys MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla!

Kanada (B1) – Yhdysvallat (A4)

Pelataan Fribourgissa kello 17.20.

Norja (B2) – Latvia (A3)

Pelataan Fribourgissa kello 21.20.

Suomen kokoonpanossa on yllätys, sillä puolustajaparit ovat muuttuneet alkulohkon päättäneestä Sveitsi-ottelusta. Ykkösparissa Ville Heinolan rinnalle on nostettu Urho Vaakanainen. Henri Jokiharju on puolestaan laitettu yhteen Mikko Lehtosen kanssa. Vain Olli Määttä ja Nikolas Matinpalo jatkavat yhdessä.

Leijonien maalilla torjuu odotetusti Justus Annunen. Hyökkäysketjut ovat aiemmassa koostumuksessaan.

Suomen kentälliset:

Maalilla:

31 Justus Annunen

Varalla:

70 Joonas Korpisalo

1:

64 Mikael Granlund – 16 Aleksander Barkov – 94 Konsta Helenius

41 Ville Heinola – 58 Urho Vaakanainen

2:

21 Patrik Puistola – 15 Anton Lundell – 92 Lenni Hämeenaho

4 Mikko Lehtonen – 10 Henri Jokiharju

3:

65 Sakari Manninen – 34 Aatu Räty – 13 Jesse Puljujärvi

3 Olli Määttä – 33 Nikolas Matinpalo

4:

80 Saku Mäenalanen – 24 Hannes Björninen – 19 Waltteri Merelä

18 Vili Saarijärvi

13. hyökkääjä:

27 Janne Kuokkanen

Kokoonpanon lähde: Leijonat.fi