Tappara antoi tiistaina paikoitellen välähdyksiä paremmasta, mutta isossa kuvassa sillä on edelleen valtava vuori kiivettävänä Ilvestä vastaan, MTV Urheilun Jere Hultin kirjoittaa Tampereelta käsin.
Tappara–Ilves 3–2 (2–0, 0–2–1–0), voitot 1–2
7.25: Ilves, Otto Latvala, 5+20, huitominen
8.10: Joachim Blichfeld, 1–0
10.48: Benjamin Rautiainen, 2–0
Nysse tulee, Tapparan herääminen, huokasi kuvitteellinen Ilves-kannattaja Nokia-areenan katsomossa. Kaikki taivaanmerkit pedattiin reilussa 10 minuutissa. Otto Latvalan henkilökohtainen virhe johti kahteen takaiskuun, joista vastasivat vieläpä ne nimet, joita on kuuluttajan suusta odoteltu suurin piirtein koko kevät.
Romantiikka, yksittäiset maalit tai ylitehokas ylivoimapiikki (maaliin menneet kudit olivat Tapparan avauserän ainoat!) eivät kuitenkaan johtaneet välittömään ison kuvan ihmeeseen. Viidellä viittä vastaan -pelaamiseen Rautiainen, Blichfeld tai muut Tapparan tulosyksikön nimet eivät saaneet suurta muutosta aikaan.
Ilveksen toinen erä oli armottoman tehokas ja vahva. Tasakentin Tommi Niemelän nippu näyttää illasta toiseen vastustajaansa väkevämmältä.
Latvalan kuriton vitonen ja takaa-ajoasema eivät vaikuttaneet Tapparan kannalta tarpeeksi – käytännössä ollenkaan – Ilveksen tekemiseen kahden ensimmäisen erän aikana.
Kolmannesta erästä muodostui sitten 20 minuutin paketti, josta Tapparan on imettävä kaikki usko ja oppi jatkoa ajatellen. Se oli kirvesrinnoilta parasta pöytään tässä sarjassa. Ilves puolusti minkä pystyi, mutta lopulta kollektiivin virhe – väärä vaihto – antoi Tapparalle viimeisen nykäyksen voittomaalin iskemiseen.
Ottelusarja jatkuu Ilveksen johtaessa 2–1. Se on edelleen mielestäni iso suosikki finaalisarjaan, mutta jos Tappara pystyy rakentamaan tiistai-illan päätöserästä toisteisuutta jatkoon, on sarjalla aihio mennä vielä todelliseksi superväännöksi.