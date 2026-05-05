Tornionlaaksossa vakiintuneeseen elämään kuuluvat kauppareissut rajan yli. Se, mitä ja mistä milloinkin ostetaan, riippuu hinnoista. Rajakauppa käy molempiin suuntiin.

Viime aikoina vallitseva suunta on kuitenkin ollut se, että suomalaiset käyvät kaupoilla Ruotsissa. Syitä on monia, joista suurin ei suinkaan ole Ruotsin valtion päätös puolittaa ruoan arvonlisävero 12 prosentista kuuteen prosenttiin.

Päätös alentaa ruokakassin hintaa hieman alle 5,4 prosenttia. Alv-ale on määräaikainen, joka päättyy ensi vuoden lopussa.

Ruotsin ja Suomen välillä on selviä eroja yksittäisten tuotteiden hinnoissa. Esimerkiksi takavuosien Ruotsin-ostosmatkojen ykkössuosikki, voi, on nyt halvempaa Suomessa. Puoli kiloa Valion normaalisuolaista voita maksoi Tornion Citymarketissa 4,57 euroa ja Haaparannan Coopin myymä Arlan vastaava tuote maksoi 6,62 euroa.

Sen sijaan Ruotsista on selvästi edullisempaa ostaa makeisia, keksejä ja virvoitusjuomia. Suomi kun verottaa sokerisia herkkuja paljon ankarammin kuin Ruotsi. Esimerkiksi 1,5 litran Coca-Cola maksoi Haaparannan Maxi Icassa 1,65 euroa, kun samana päivänä Tornion Citymarketissa se maksoi 3,49 euroa. Koeostot tehtiin 30.4.2026.

Tarkkaavaiselle säästöjä

Ruotsin valtio haluaa tukea kansalaisiaan alentamalla ruoan hintaa ja toki veroale säästöjä tuokin. Rajaa lähellä asuvat ihmiset voivat hyödyntää kahden maan erilaisuutta vielä pidemmälle.

Jos vertailee hintoja huolellisesti ja ostaa Ruotsista sen, mikä on siellä edullisempaa ja hakee Suomesta sen, mikä on täällä halvempaa, voi vuositasolla säästää satasia tai tuhansia ruokakunnan koosta riippuen.

Torniolainen K-kauppias Kimmo Juntti kertoo, ettei kuukauden voimassa ollut Ruotsin alv-ale ole näkynyt mitenkään hänen kaupassaan.

– Ei ole vielä toistaiseksi näkynyt ollenkaan. Siellä on tuotteet vähän erilaisia ja hintaero on ollut meidän eduksi, että ehkä tämä vain tasaa puntteja ruuan osalta, pohtii Kimmo Juntti.