KooKoon kapteeni Otto Paajanen oli näkyvä hahmo, kun isännät kaatoivat SaiPan välieräavauksessa 4–2. Sielupelaaja Paajanen tekee hurjat määrät näkymätöntä työtä ja on mukana siellä missä tapahtuu.

– Ihan miehekäs alku sarjalle. Kaksi hyvää joukkuetta iski vastakkain, Paajanen kommentoi tuoreeltaan perjantai-iltana.

KooKoo oli tuloksellisesti perässä ensimmäisen erän jälkeen. SaiPa rokotti kahdesta puolustuspään vihreestä armotta.

– Vähän sellaisia lapsuksia meille sattui. He kyllä iskevät sitten niistä vastaan. Pitää pystyä pelaamaan huolellisemmin, Paajanen jatkoi.

KooKoo tarjosi kotiyleisölle hurmoksellisen päätöserän, kun se nousi lopulta ohi ja voittoon. 33-vuotias Paajanen oli tyytyväinen kaukalossa nähtyyn tunnetilaan.

– Molempien pelityyli on se, että mennään eikä meinata. Tuntui, että oli kova intensiteetti. Playoff-kiekkoa. Pitää olla oikeanlaista tunnetta, hän sanoi.

Lähes 800 SM-liigaottelua pelannut konkari oli näkyvästi mukana useissa kahakoissa. Paajanen on alivoimaspesialisti ja kapteenina selkeä johtava pelaaja. Jälkikahakointi ja pienet painit ovat hänen makuunsa.

– Sanotaan, että se tulee aika luonnostaan. Pitää olla myös fiksu, ei saa vetää yli.

Hyökkääjän mukaan KooKoon kopissa ei ole tarvetta erikseen kontrolloida emootioita.

– Kaikkihan tällä tasolla tietää, että mikä on oma paras tunnetila. Jokainen tekee sen eri lailla. Sellainen mindset, ettei vastustajalle mitään ilmaiseksi.