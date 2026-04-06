Ilveksen ja KalPan välisessä puolivälieräsarjassa mitellään tänään valtaisa 4. ottelu. Todennäköisesti kevään tähän mennessä parhaan pelinsä Tampereella viime perjantaina pelannut KalPa voi herättää Ilveksen viime kausien mörköjä eloon.
Lähtökohta oli selvä jo ennen sarjan alkua: Ilves on suosikki, mutta KalPa on ollut tamperelaisnipun peikko viime vuosina päättäen sen mestaruushaaveet kahtena edelliskeväänä.
Kun Ilves iski sarjan 2–0-lukemiin jatkoajalla Kuopiossa viime viikolla, näytti siltä, että vihreäpaidat ovat ottaneet sarjasta niskalenkin.
Mutta KalPa vastasi puolustavan mestarin elkein. Tasapainoinen esitys Tampereella toi 4–3-voiton, vaikka Ilves rynni kahdesti rinnalle. Voitto Kuopiossa maanantaina nostaisi KalPan osakkeita valtavasti ja lisäisi varmasti painetilaa Ilves-leirissä.
– Ilveksellä on se historia, ei voi mitään. He ovat kaksi kertaa KalPalle pudonneet. KalPalla on taas viime vuosilta kovissa paikoissa oleminen niin verissä. Kyllä se pitää tuon sarjan elossa, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi toteaa.