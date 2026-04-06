Huomasitko? Ilves merkinnyt maalitaulun KalPasta – "Tuota näkee Suomessa tosi harvoin"

KalPa tarvitsee isoa panosta Teemu Hartikaiselta Ilves-sarjassa, vaikka voimahyökkääjän pelikunto ei vaikutakaan olevan maksimaalinen. Photomotion / All Over Press

Julkaistu 06.04.2026 06:58

Ilveksen ja KalPan välisessä puolivälieräsarjassa mitellään tänään valtaisa 4. ottelu. Todennäköisesti kevään tähän mennessä parhaan pelinsä Tampereella viime perjantaina pelannut KalPa voi herättää Ilveksen viime kausien mörköjä eloon. Lähtökohta oli selvä jo ennen sarjan alkua: Ilves on suosikki, mutta KalPa on ollut tamperelaisnipun peikko viime vuosina päättäen sen mestaruushaaveet kahtena edelliskeväänä. Kun Ilves iski sarjan 2–0-lukemiin jatkoajalla Kuopiossa viime viikolla, näytti siltä, että vihreäpaidat ovat ottaneet sarjasta niskalenkin. Mutta KalPa vastasi puolustavan mestarin elkein. Tasapainoinen esitys Tampereella toi 4–3-voiton, vaikka Ilves rynni kahdesti rinnalle. Voitto Kuopiossa maanantaina nostaisi KalPan osakkeita valtavasti ja lisäisi varmasti painetilaa Ilves-leirissä. – Ilveksellä on se historia, ei voi mitään. He ovat kaksi kertaa KalPalle pudonneet. KalPalla on taas viime vuosilta kovissa paikoissa oleminen niin verissä. Kyllä se pitää tuon sarjan elossa, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi toteaa. Lue myös: Tähän hurmos-HPK on kaatumassa – asiantuntijalla läikähti Rinkelinmäellä Lue myös: KooKoo oli munata totaalisesti, mutta vyöryy nyt SM-liigassa – "En tiedä, mitä he miettivät"

Kivi pisti 3. ottelussa merkille myös mielenkiintoisen yksityiskohdan Ilveksen pelistä. Se näytti paineistavan KalPan Teemu Hartikaista mahdollisuuksien mukaan aina kahdella pelaajalla, ettei väkivahva hyökkääjä pääse tapojensa mukaisesti pitämään kiekkoa kulmissa ja maalin takana.

– Tuota näkee Suomessa tosi harvoin. Se ei ollut enää sattumaa. Se oli aika rohkea taktiikka, ja myös aika kunnioittavaa Hartikaista kohtaan. Ilves ottaa hänet kahdella pois, eikä anna häärätä maalin takana.

Taktiikka löi myös hieman näpeille ainakin avausmaalissa, kun Hartikainen pyörähti tuplapaineen alta esiin ja alusti tilannetta syötöllään.

Video maalitilanteesta alla.

1:37 KalPa iski avausmaalin 3. ottelussa Tampereella – Ilves paineisti Teemu Hartikaista kahdella juuri ennen osumaa.

Hartikainen oli yli kuukauden sivussa loukkaantumisen takia runkosarjan loppupuolella, eikä ole ollut täysin omalla tasollaan pudotuspeleissä. Hän on summannut kahdeksassa ottelussa vain tehot 0+1.

Kurinpito onnistui

SaiPan ja Ässien välisen sarjan 3. ottelun jälkeen puhuttivat SaiPan Maxime Fortierin ja Miikka Salomäen kurinpitotutkinnat.

Päätökset näistä tuli lauantai-iltana. Molemmat selvisivät ulosajoihin johtaneista tempuistaan ilman pelikieltoja, mikä oli Kiven mielestä oikea ratkaisu.

Itse sarjassa ote näyttää siirtyneen hieman SaiPalle kahden jatkoeriin venyneen ottelun jälkeen. MTV Urheilun Liiga-studiossa epäiltiin lauantaina, että rasitus saattaa alkaa painaa varsinkin Ässien leirissä, sillä porilaisilla oli jo alla kova viiden ottelun sarja Kiekko-Espoota vastaan.

Myös Kivi allekirjoittaa tämän näkemyksen.

Porissa on maanantaina Kuopion tavoin iso ottelu.

– Kyllä Ässien viisikkopeli SaiPan edelleen vaikeuksiin saa, Kivi summaa.

Jääkiekon SM-liigan puolivälierät Tappara–HPK (voitot 3–1)

5. ottelu Tappara–HPK tiistaina kello 18.30. KooKoo–Pelicans (voitot 3–1)

5. ottelu KooKoo–Pelicans tiistaina kello 18.30. SaiPa–Ässät (voitot 2–1)

4. ottelu Ässät–SaiPa maanantaina kello 17.00. Ilves–KalPa (voitot 2–1)

4. ottelu KalPa–Ilves maanantaina kello 18.30.

Ossi Karvonen MTV Uutiset Ossi Karvonen työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Karvoseen voit olla yhteydessä esimerkiksi juttuvinkkeihin liittyen. Sähköposti: ossi.karvonen@mtv.fi.

