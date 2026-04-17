Tapparalle kaksi maalia kiritaistelussa raapinut Joni Tuulola sadatteli joukkueensa fyysistä ilmettä Ilves-välieräsarjan avausottelussa. Ilves ryösti kotiedun ja voitti avauspelin 3–2. Matsin lopun kirin aikana Tuulola oli näkevinään vastapuolella jonkinlaista hätää.

Tappara oli ottelun alussa pahassa pulassa. Ilves takoi taululle 2–0-lukemat reilussa kahdessa minuutissa. Kiekko kävi kolmannenkin kerran sinioranssien maalissa, mutta osuma hylättiin maalivahdin häirintänä.

Miksi Tappara päästi ottelun alun lipsahtamaan?

– Sen kun osaisi kertoa. Ilves oli kamppailuvalmiudessa vain parempi. Se on aika iso osa tätä lajia. Siinä kun jäät jälkeen, niin näyttää helposti siltä, että olet potkun perässä, Joni Tuulola kommentoi MTV Urheilulle pelin jälkeen.

Tapparalle päätöserässä kaksi maalia tehnyt Tuulola harmitteli etenkin avauserää. Kamppailuvaade oli termi, jota puolustaja toisteli. Siihen ei Tappara pystynyt alussa vastaamaan.

Runkosarjan ykkönen paransi ottelun loppua kohden.

– Vika erä oli sitten jo miehekäs esitys mun mielestä. Saatiin kiri siihen, vaikka siinä tuli harmittava 3–0-maali, Tuulola jatkoi.

Tapparaa eteni välieriin 4–1-otteluvoitoin, kun sijalta 12 puolivälieriin noussut HPK haastoi sitä minkä pystyi. Vastustaja koveni nyt rajusti. Pelirytmin muutos yllätti Tapparan jollain tavalla.

– Jos vertaa edelliseen sarjaan, niin vauhti oli ihan erilaista. En nyt sano, että seisoskeluksikaan meni edellinen sarja, mutta oli paljon hitaampi tempo. Nyt oli paljon enemmän suunnanmuutospeliä. Siihen pitää päästä paljon paremmin mukaan.

Tuulolan kahden kavennusmaalin jälkeen Tapparalla oli vielä 11 minuuttia aikaa jahdata tasoitusta. Se sai kunnon kirin aikaan, mutta keltavihreiden taistelu kesti vyöryn.