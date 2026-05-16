Jerusalemiin suunniteltu teemapuisto on herättänyt kritiikkiä rakennuspaikalla pitkään asuneiden palestiinalaisten keskuudessa.
Jerusalemin vanhan kaupunginmuurin lähellä sijaitsevan Al-Bustanin alueen asukkaita on käsketty tekemään tilaa paikalle suunnitellulle israelilaiselle teemapuistolle.
Guardian uutisoi, että palestiinalaiset asukkaat on käytännössä laitettu purkamaan itse omat kotitalonsa puiston tieltä.
Alueen asukas Jalal al-Tawil katsoo kuinka hänen palkkaamansa traktori repii hajalle hänen kotinsa jäänteitä.
– Tämä on todella raskasta ja katkeraa, al-Tawil toteaa.
Jerusalemin kaupunginhallituksen mukaan talon purkaminen kaupungin toimesta olisi tullut huomattavasti kalliimmaksi kuin talon purkaminen itse.
Al-Tawillin mielestä tilanne on kuin hänet olisi pakotettu valitsemaan itsemurhan ja murhan välillä.
Jerusalemin juutalaiseen historiaan keskittyvä puisto
Lähes 60 taloa al-Bustanissa on purettu kahden viime vuoden aikana. Lisäksi ainakin kahdeksan taloa on määrätty purettavaksi lähiviikkoina. Paikalle on tarkoitus rakentaa teemapuisto nimeltä Kings Garden.
Guardianin mukaan puisto on osa pääosin siirtokuntalaisten vetämää arkeologista hanketta, joka keskittyy Jerusalemin juutalaiseen historiaan.
Jerusalemin tasapuolista jakamista ajavan Ir Amim-ryhmän vanhempi tutkija sanoo, että al-Bustan tapaus kiteyttää palestiinalaisten pyyhkimisen pois sekä maantieteestä, että historiasta.