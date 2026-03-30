Tapaus Päivi Räsänen iski myös terapeuttien kipeään kohtaan – "Häpeän puna nousee kasvoille" Kansanedustaja ja lääkäri Päivi Räsänen väitti pamfletissaan muun muassa, että homoseksuaalisuus on psykoseksuaalisen kehityksen häiriö. Lehtikuva Julkaistu 23 minuuttia sitten Sanna Pietiläinen sanna.pietilainen@mtv.fi Psykiatri ja psykoterapeutti muistelevat kauhulla, millaisilla sanoilla homoseksuaalisuudesta on puhuttu vuosikymmen saatossa. MTV Uutisten haastattelemat terapeutit kertovat keskustelun Päivi Räsäsen kansankiihottamistuomiosta saaneen heidät miettimään, miten raa'asti homoja ja homoseksuaalisuutta on käsitelty hoitoalalla vuosikymmenten saatossa. Psykiatri, psykoanalyytikko ja psykoterapeutti Hannu Säävälä sanoo häpeävänsä ammattikuntansa toimia. – Poskille nousee häpeän puna, kun miettii, miten ihmeessä me olemme alkaneet vaikkapa psykiatriassa määrittelemään, että jos joku tykkää vähän rajummasta seksistä kaverinsa kanssa kammarissa, niin siitä on pitänyt tehdä diagnoosi, Säävälä sanoo. Kansanedustaja ja lääkäri Päivi Räsänen väitti vuoden 2004 pamfletissaan muun muassa, että homoseksuaalisuus on psykoseksuaalisen kehityksen häiriö ja luonnehti homoseksuaalisuutta seksuaaliseksi poikkeavuudeksi. Korkein oikeus tuomitsi hänet kiihotuksesta kansanryhmää vastaan. Homoseksuaalisuus poistettiin Suomessa tautiluokituksesta vuonna 1981, eikä häiriöstä ole esimerkiksi psykiatriassa puhuttu enää vuosikymmeniin. Nykyään mielenterveyden ammattilaiset puhuvat homoudesta seksuaalisuuden muunnelmana. Hoitokeinona lobotomia ja oksettaminen Psykologi ja psykoterapeutti Aleksi Jalava kertoo, että homoseksuaalisuutta on pyritty vuosikymmenten saatossa hoitamaan rajuilla keinoilla. Hoidoissa ei ole pyritty vähentämään esimerkiksi ahdistusta vaan poistamaan homoseksuaalisuus ihmisestä. – Onhan se hurjaa miettiä, että maailmalla on käytetty muun muassa sähkösokkihoitoja ja lobotomiaa. Ihmisiä on myös ehdollistettu niin, että on näytetty vaikkapa alastoman miehen kuvaa ja samalla pyritty saamaan aikaan oksennusreaktio.

Hänen mukaansa näitä räikeitä esimerkkejä pahempaa on usein ollut mielenterveyden ammattilaisten asenne.

– Kaikkein haitallisinta on sitten kuitenkin ollut pinnan alla oleva syrjivä, vähättelevä ja patologisoiva suhtautuminen, mikä näkyy hienovaraisesti hyvin eri tavoilla, Jalava sanoo.

Patologisoiva suhtautuminen tarkoittaa, että inhimillinen asia nähdään sairautena.

Varovaisuus voi myös olla terapeuttien kompastuskivi

Aleksi Jalavalla on pitkä kokemus terapiatyöstä ja hän myös kouluttaa itse psykoterapeutteja.

Hän kertoo osan koulutettavista ihmettelevän, miksi opinnoissa pitäisi puhua homoseksuaalisuudesta lainkaan, sillä asia voi loukata esimerkiksi terapeutin uskonnollista vakaumusta.

Jalava kertoo kuulleensa kentällä enemmän tarinoita terapeuttien varovaisuudesta kuin suoranaisesta homovastaisuudesta.

– Ihminen on ehkä yrittänyt nostaa seksuaalisuuden tai sukupuolisuuden teemaa esille arasti, ja terapeutti on ohittanut sen.