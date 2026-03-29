Pitkän linjan psykiatri ymmärtää Heikki Kinnusen näkemystä, jonka mukaan "homoja eniten kyttäävillä" on itsellään ongelmia identiteetin kanssa.

Psykiatri ja psykoanalyytikko Hannu Säävälä sanoo psykiatrian tunnistavan ilmiön, josta näyttelijä Heikki Kinnunen puhui MTV:n haastattelussa.

Heikki Kinnunen sanoi homoja haukkuvien omassa identiteetissä olevan ongelmia. Hän kommentoi haastattelussa Päivi Räsäsen kansankiihotustuomiosta syntynyttä keskustelua.

– Sanon nyt suoraan, että minun mielestäni ja pitkällä kokemuksella ne, jotka eniten vahtii ja kyttää kuka on homo, niin siellä on oman identiteetin kanssa ongelmia, Kinnunen kommentoi.

Psykiatri Hannu Säävälä ymmärtää Kinnusen näkemystä.

– Kyllä siinä varmaankin totuuden siemen on. Tiedämme, että monet, jotka kamppailevat jonkun asian kanssa sisäisesti, voivat ilmaista kantojaan jyrkästi. Sellainen ilmiö tunnetaan, mutta niin ei voi sanoa, että niillä, jotka suhtautuvat homoseksuaalisuuteen kriittisesti ja aggressiivisesti, olisi automaattisesti ongelmia omassa identiteetissään, Säävälä sanoo.

Solvaava näkemys

Päivi Räsänen väitti vuoden 2004 pamfletissaan homoseksuaalisuuden olevan psykoseksuaalisen kehityksen häiriö ja luonnehti homoseksuaalisuutta seksuaaliseksi poikkeavuudeksi.