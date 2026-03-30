Voiko nykyihminen elää ostamatta yhtään muovipussia? Tamperelaisopettajan mukaan se on paitsi mahdollista myös helppoa.

Tamperelainen Steiner-koulun luokanopettaja Nina Kurko, 54, kertoo, että hän ei ole ostanut koskaan elämässään yhtään muovikassia.

– Tämä tulee toisinaan esille kavereiden kuittailuna tai jos käyn jotenkin yllättäen kaupassa, eikä kassia ole mukana, koska isoillekaan ostoksille, siis millekään, en osta muovikassia, Kurko kertoo MTV Uutisille.

Aluksi kyse oli hänen mukaansa silkasta nuukuudesta, vaikka muovipussit eivät esimerkiksi 90-luvulla juuri mitään maksaneetkaan. Usein niitä sai ruokakaupoista ostosten mukana ilmaiseksi.

– Kun muutin kotoa pois ja rupesin ostamaan omat ruoat, ajattelin, että jos joka päivä laittaisin vaikka vain viisikin penniä muovipussiin, kuinka paljon siitä kertyykään. Että enhän minä nyt sellaista osta!

Myöhemmin mukaan tuli myös ajatus siitä, että ainakaan hänen pussinsa eivät päädy luontoon eläinten tappajiksi ja maailman meriin mikropartikkeleiksi.

Kurko kertoo näkevänsä silmissään kauhukuvat ulkomailta, joissa ohuet muovipussit "liehuvat jossain erämaan kaktuksissa".

Pään päällä en ole oppinut vielä kantamaan

Kurko kertoo, että hän ei käytä ostosreissuillaan myöskään kangas- tai paperikasseja.

– Ennen vanhoina aikoina minulla saattoi olla kauppareissulla mukana jokin reppu, mutta muuten kannoin ostokset käsissäni.